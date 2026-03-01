«Штутгарт» – «Вольфсбург»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1772362093

вчера, 13:48

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Бундеслиги «Штутгарт» – «Вольфсбург», который состоится 1 марта 2026 года.

«Штутгарт»

«Штутгарт» на данный момент идет в топ-4 Бундеслиги и очень хочет там остаться по итогу сезона. В активе команды на данный момент 43 балла и четвертое место, а отстает она на три пункта от «Хоффенхайма». Коллектив принимает очень нестабильный и откровенно слабый «Вольфсбург» в нынешнем сезоне, поэтому рассчитывает исключительно на свою победу, которая как минимум сохранит хозяевам их место.

Два последних матча «Штутгарта» завершились поражением от «Селтика» в Лиге Европы (0:1) и ничьей в чемпионате с «Хайденхаймом» (3:3).

«Вольфсбург»

«Вольфсбург» на протяжении всего чемпионата Германии идет в нижней части турнирной таблицы и сейчас занимает 17 место в зоне вылета. Клуб набрал лишь 20 баллов и отстает от безопасных мест на три пункта, что не является критической ситуацией. Тем не менее, она будет ухудшаться, если гости не начнут побеждать и бороться за каждый балл с самыми сильными соперниками.

Два последних поединка «Вольфсбурга» завершились поражением от «Аугсбурга» (2:3) и ничьей с «РБ Лейпциг» (2:2).

Котировки БК Pinnacle 888

Победа « ФК Штутгарт» – 1.38

Штутгарт» – 1.38 Ничья – 5.5

Победа «Вольфсбург» – 7.2

Статистика

«Штутгарт» проиграл три из десяти последних матча во всех турнирах

«Вольфсбург» не может выиграть на выезде уже пять последних встреч подряд

«Штутгарт» выиграл три из пяти последних встреч с «Вольфсбургом»

Прогноз

Поставить на победу «Штутгарта» с форой (-1.5), компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.95. Хозяева выглядят в этом сезоне на голову сильнее своего соперника и в этой игре должны уверенно побеждать.