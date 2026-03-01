«Айнтрахт» – «Гамбург»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1772362722

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Бундеслиги «Айнтрахт» – «Гамбург», который состоится 1 марта 2026 года.

«Айнтрахт»

«Айнтрахт» почти не выигрывает и уже закономерно опустился на восьмое место с 31 баллом, что на два пункта меньше, чем у «Фрайбурга». Команда пропустила 49 мячей и вместе с аутсайдером «Волфьсбургом» это является худшим показателем в Бундеслиге. В домашней игре с «Фрайбургом» нужно вносить изменения, если тренерский штаб хочет улучшения результатов.

Два последних матча «Айнтрахта» завершились поражением на выезде от «Баварии» (2:3) и редкой победой над «Боруссией» М (3:0).

«Фрайбург»

«Фрайбург» выступает более стабильно, чем его нынешний соперник, однако в гостях последние матчи были сыграны крайне неудачно. «Фрайбург» набрал 33 балла, но отстает на семь пунктов от зоны еврокубков. Кроме того, гостям важно не пропустить вперед «Айнтрахт», а для этого им нужно как минимум не проиграть, а победа сделает превосходство еще больше.

Два последних поединка «Фрайбурга» завершились победой над «Боруссией» М (2:1) и поражением на выезде от «Хоффенхайма» (0:3).

Котировки БК Pinnacle 888

Победа «Айнтрахт» – 2.13

Ничья – 3.55

Победа «Фрайбург» – 3.4

Статистика

«Айнтрахт» проиграл шесть из десяти последних матчей во всех турнирах

«Фрайбург» проиграл шесть из десяти последних матчей в гостях

Восемь из десяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу «Фрайбурга», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 3.4. У «Айнтрахта» появился новый тренер, однако команда не может так быстро перестроиться, поэтому в этот раз с большой вероятностью сильнее окажется «Фрайбург».