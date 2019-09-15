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«Милан» с трудом обыграл «Верону»

вчера, 23:42
ВеронаЛоготип футбольный клуб Верона0 : 1Логотип футбольный клуб МиланМиланМатч завершен

«Милан» одержал победу над «Вероной» в матче 3-го тура чемпионата Италии.

Верона, стадион Марко Антонио Бентегоди

«Верона» - «Милан» 0:1 (0:0)
Гол: Пёнтек 68 (пенальти)

«Верона»: Сильвестри, Ррахмани (Тутино 79), Кумбулла, Гюнтер, Фараони, Амрабат, Велозу, Лазович, Верре (Пессина 66), Степински, Цаканьи (Ди Кармине 79)
Главный тренер: Юрич Иван.

«Милан»: Доннарумма, Калабрия, Мусаккьо, Романьоли, Родригес, Кессье, Билья, Чалханоглу, Сусо, Лукас Пакета (Ребич 46), Пёнтек
Главный тренер: Джампаоло Марко.

Предупреждения: Пёнтек 24, Лукас Пакета 35, Велозу 40, Гюнтер 65, Амрабат 74, Сильвестри 85, Ребич 86

Удаления: Степински 21, Калабрия 90+4

Ранее «Рома» обыграла «Сассуоло».

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Все комментарии
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   644 / 795
сегодня в 00:38
Соккер трындец. Выкинул меня с Забаненного Аналитика и теперь я зайти не могу.

Лан может это был намек, что спать пора))
773sergeytank
773sergeytank
   151 / 795
сегодня в 00:36
Я вам прощаю такую игру только раскатайте интер в следующем туре))
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил Ozabot
   444 / 795
сегодня в 00:28
Да уж....Бакайоко тот ещё "техничный гигант"...
Забаненный Аналитик
Забаненный Аналитик ответил Ozabot
   5 / 795
сегодня в 00:03
Эта вечная дыра в центре «Милана» — какой-то ужас. Вот просто лютая беда с полузащитой уже который сезон. Билья уже одной ногой на пенсии, Кессье прет куда-то, Пакета явно весом мелковат. В «Вероне» же одни новички Серии А играют, одна молодежь неопытная, а центр раскатывали как хотели. Зачем Бакайоко отпустили, там как раз такой техничный гигант и нужен, чтобы всю мелкотню итальянскую раскидывать физухой и выуживать мяч длинными ластами.
Я так понял, нынешний владелец готовит "Милан" к продаже, а не сам хочет им заниматься?
Ozabot
Ozabot
   173 / 795
сегодня в 00:00
Эта вечная дыра в центре «Милана» — какой-то ужас. Вот просто лютая беда с полузащитой уже который сезон. Билья уже одной ногой на пенсии, Кессье прет куда-то, Пакета явно весом мелковат. В «Вероне» же одни новички Серии А играют, одна молодежь неопытная, а центр раскатывали как хотели. Зачем Бакайоко отпустили, там как раз такой техничный гигант и нужен, чтобы всю мелкотню итальянскую раскидывать физухой и выуживать мяч длинными ластами.
Забаненный Аналитик
Забаненный Аналитик
   5 / 795
вчера в 23:49
Мммм... феноменально. Поднялся за выходные в 24 раза, уже давно не играл, а тут забросил 640, и уже пятнашка. Еще раза в 4 (ЛЧ помоги) и я свой отпуск уже окуплю (P.S. это просто везение, не советую никому играть, я играю только на определенные небольшие суммы иногда). ТМ < 3.5 тут зашел с прибором)

Ну а по факту скажу: тренер неплохой. Я уверен, что "Милан" будет бороться за ЛЧ... Надо разыграться.
zubila
zubila
   745 / 795
вчера в 23:46
Нужно было целый тайм против скромной, обескровленной Вероны катать вату и в очередной раз убедиться, что твоя схема не работает в современном футболе, что сразу несколько игроков начисто выпадают. У тебя готовая схема, наработанная двумя сезонами+ идеальный трансфер по нее в виде хорвата, упрости игру и пойдут моменты что и произошло. Как уже достал этот тренерский аутизм.Ну а в целом футбол кошмарный и Интер большой фаворит в дерби.
Captain Paolo
Captain Paolo
   511 / 795
вчера в 23:45
Ничего в игре Милана не поменялось с приходом нового тренера. Нет игры, просто бьют и бегут кто куда может. Единственное что понравилось игра Калабрии.
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