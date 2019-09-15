«Милан» с трудом обыграл «Верону»

«Милан» одержал победу над «Вероной» в матче 3-го тура чемпионата Италии.
Верона, стадион Марко Антонио Бентегоди
«Верона» - «Милан» 0:1 (0:0)
Гол: Пёнтек 68 (пенальти)
«Верона»: Сильвестри, Ррахмани (Тутино 79), Кумбулла, Гюнтер, Фараони, Амрабат, Велозу, Лазович, Верре (Пессина 66), Степински, Цаканьи (Ди Кармине 79)
Главный тренер: Юрич Иван.
«Милан»: Доннарумма, Калабрия, Мусаккьо, Романьоли, Родригес, Кессье, Билья, Чалханоглу, Сусо, Лукас Пакета (Ребич 46), Пёнтек
Главный тренер: Джампаоло Марко.
Предупреждения: Пёнтек 24, Лукас Пакета 35, Велозу 40, Гюнтер 65, Амрабат 74, Сильвестри 85, Ребич 86
Удаления: Степински 21, Калабрия 90+4
Ранее «Рома» обыграла «Сассуоло».
Лан может это был намек, что спать пора))
Лан может это был намек, что спать пора))
Ну а по факту скажу: тренер неплохой. Я уверен, что "Милан" будет бороться за ЛЧ... Надо разыграться.
Ну а по факту скажу: тренер неплохой. Я уверен, что "Милан" будет бороться за ЛЧ... Надо разыграться.