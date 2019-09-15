«Краснодар» отправил четыре мяча в ворота «Крыльев Советов»

«Краснодар» одержал победу над «Крыльями Советов» в матче 9-го тура чемпионата России.
«Краснодар» (20 очков) располагается на первом месте, «Крылья Советов» (7 очков) - 14-е.
Краснодар, стадион Стадион ФК «Краснодар»
«Краснодар» - «Крылья Советов» 4:2 (1:1)
Голы: Сулейманов 17, Олссон 48, Вандерсон 57, Ари 67 - Соболев 12, Антон 75 (пенальти)
Нереализованные пенальти: Ари 66 - Соболев 45+3
«Краснодар»: Сафонов, Рамирес, Спайич, Мартынович, Петров, Вильена, Камболов (Уткин 61), Олссон, Вандерсон (Намли 77), Ари (Игнатьев 69), Сулейманов
Главный тренер: Мусаев Мурад.
«Крылья Советов»: Рыжиков, Комбаров (Терехов 62), Чернов, Карпов, Полуяхтов, Гацкан, Тимофеев (Антон 67), Зиньковский, Кабутов (Радонич 80), Канунников, Соболев
Главный тренер: Божович Миодраг.
Предупреждения: Кабутов 33, Камболов 45+2, Мартынович 50, Гацкан 66, Спайич 74, Вильена 82
Судья: Карасев Сергей.
Ранее ЦСКА обыграл «Тамбов».
4 матча - 7 пенальти.....
Что то "егоровцы" недоброе затеяли....))
4 матча - 7 пенальти.....
Что то "егоровцы" недоброе затеяли....))
Результативность отличная.....только 2-е последние игры - 8 голов....
Удачного старта в ЛЕ !!
Результативность отличная.....только 2-е последние игры - 8 голов....
Удачного старта в ЛЕ !!
Гогуа,Бийол,Сигурдсон,Щенников,Набабкин,Дзагоев,Ефремов,Васин в лазарете...И что?
Гогуа,Бийол,Сигурдсон,Щенников,Набабкин,Дзагоев,Ефремов,Васин в лазарете...И что?
да его боты уже заминусили тебя
да его боты уже заминусили тебя
Быков с победой.
Быков с победой.