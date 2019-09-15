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«Краснодар» отправил четыре мяча в ворота «Крыльев Советов»

сегодня, 21:00
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар4 : 2Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

«Краснодар» одержал победу над «Крыльями Советов» в матче 9-го тура чемпионата России.

«Краснодар» (20 очков) располагается на первом месте, «Крылья Советов» (7 очков) - 14-е.

Краснодар, стадион Стадион ФК «Краснодар»

«Краснодар» - «Крылья Советов» 4:2 (1:1)
Голы: Сулейманов 17, Олссон 48, Вандерсон 57, Ари 67 - Соболев 12, Антон 75 (пенальти)

Нереализованные пенальти: Ари 66 - Соболев 45+3

«Краснодар»: Сафонов, Рамирес, Спайич, Мартынович, Петров, Вильена, Камболов (Уткин 61), Олссон, Вандерсон (Намли 77), Ари (Игнатьев 69), Сулейманов
Главный тренер: Мусаев Мурад.

«Крылья Советов»: Рыжиков, Комбаров (Терехов 62), Чернов, Карпов, Полуяхтов, Гацкан, Тимофеев (Антон 67), Зиньковский, Кабутов (Радонич 80), Канунников, Соболев
Главный тренер: Божович Миодраг.

Предупреждения: Кабутов 33, Камболов 45+2, Мартынович 50, Гацкан 66, Спайич 74, Вильена 82

Судья: Карасев Сергей.

Ранее ЦСКА обыграл «Тамбов».

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Все комментарии
Zeychba
Zeychba
   592 / 798
сегодня в 23:00
Три пенальти - прикольно, но все по делу.
valt134
valt134
   203 / 798
сегодня в 22:55
Краснодар порадовал! Команде-Спасибо! Болельщиков-С ПОБЕДОЙ!!!
oFANATo
oFANATo
   107 / 798
сегодня в 22:38
Молодцы Быки. Опустили газ проект на второе место.
mortid
mortid
   376 / 798
сегодня в 22:35
Единственная команда, на которую не стыдно посмотреть. Ну и Ростов ещё, пока не плохо выглядит.
Sergey Z
Sergey Z
   190 / 798
сегодня в 22:33
Краснодар с победой!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   14 / 798
сегодня в 22:18
Судьи РПЛ жгут....
4 матча - 7 пенальти.....
Что то "егоровцы" недоброе затеяли....))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   14 / 798
сегодня в 22:17
Краснодар не смотря на кадровые потери первый в таблице.....
Результативность отличная.....только 2-е последние игры - 8 голов....
Удачного старта в ЛЕ !!
nikoladolgov
nikoladolgov
   246 / 798
сегодня в 22:01
Божовича в Сербию. Хватит врать !
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   15 / 798
сегодня в 22:00
Быки красавцы, Крылья никакенные. Соболева уведут- в пердив слетят...
FROLL 001
FROLL 001
   649 / 798
сегодня в 21:58
Быков с победой. Раззабивались понимаешь. Гыгыгы
Ravshan.878
Ravshan.878 ответил Faustello
   13 / 798
сегодня в 21:55
Как говорится классика.(Этуш.)
mihaluch
mihaluch
   86 / 798
сегодня в 21:52
Крылья провели неплохой матч хотя и проиграли.
RomM84
RomM84 ответил Faustello
   363 / 798
сегодня в 21:51
Это. Даааа!!! С этими качелями скоро седой буду!)))
Faustello
Faustello ответил SHMEL
   7 / 798
сегодня в 21:46
У нас после сегодняшней игры не смогут с Краснодаром сыграть Обляков и Магнуссон. Гогуа,Бийол,Сигурдсон,Щенников,Набабкин,Дзагоев,Ефремов,Васин в лазарете...И что?
Давайте проведём игру в лазарете - будем зелёнкой и горчичники друг в друга метать )))
спартак 1987
спартак 1987 ответил SHMEL
   204 / 798
сегодня в 21:46
я на 100% был уверен в победе краснодара над цска. потеря Вильена немного уравнивает шансы перед игрой в Москве. теперь быки просто фавориты, потери армейцев я учёл
Faustello
Faustello ответил спартак 1987
   7 / 798
сегодня в 21:44
отдельно хочется поговорить о тренере краснодара Мусаеве. каким же бараном нужно быть, зная что у Вильена 3 жёлтых карточки, краснодар ведёт 4 -1 и Мусаев меняет не Голландца, а Камболова на Уткина! теперь Вильена пропускает игру против цска...Мусаев просто сравнял шансы команд перед игрой ( в лазарете давно Классен, Каббела...вот и третий сильный игрок полузащиты пролетел благодаря тренеру быков)
Есть зерно, но много но.
Faustello
Faustello ответил Котэ в тельняжке
   7 / 798
сегодня в 21:43
Матч огненный!) Отличное настроение перед ЛЕ))
Галчон с победой!
Faustello
Faustello ответил Аксинья
   7 / 798
сегодня в 21:43
С победой соседи! Юг России рулит!
Юх футбольные короли РПЛ!
Faustello
Faustello ответил RomM84
   7 / 798
сегодня в 21:42
А главное от нашей игры челюсти зевотой не сводит!)))
Ага, только успевай валидол заглатывай ))
Леон Бугаев
Леон Бугаев
   41 / 798
сегодня в 21:41
Весёленький матч получился.
SHMEL
SHMEL ответил спартак 1987
   62 / 798
сегодня в 21:39
отдельно хочется поговорить о тренере краснодара Мусаеве. каким же бараном нужно быть, зная что у Вильена 3 жёлтых карточки, краснодар ведёт 4 -1 и Мусаев меняет не Голландца, а Камболова на Уткина! теперь Вильена пропускает игру против цска...Мусаев просто сравнял шансы команд перед игрой ( в лазарете давно Классен, Каббела...вот и третий сильный игрок полузащиты пролетел благодаря тренеру быков)
У нас после сегодняшней игры не смогут с Краснодаром сыграть Обляков и Магнуссон.
Гогуа,Бийол,Сигурдсон,Щенников,Набабкин,Дзагоев,Ефремов,Васин в лазарете...И что?
scikuni
scikuni
   762 / 798
сегодня в 21:39
    scikuni
    scikuni
       762 / 798
    сегодня в 21:38
    вилена да не обязательная жк, но и голы и 2 пенки привезенные тоже вопросы, с цска может уткин тот же самый выйти он и в европе показал что может бороться, да и цска уже забивал
    SHMEL
    SHMEL
       62 / 798
    сегодня в 21:36
    Хорошая игра достойных соперников,победили сильнейшие.
    вячеслав остапенко
    вячеслав остапенко
       237 / 798
    сегодня в 21:29
    Жаль что проиграла Крылья Советов
    radist_21
    radist_21 ответил minai
       459 / 798
    сегодня в 21:25
    А Крылья отправили два в ворота Краснодара, причём в гостях, причём бились на равных.
    Абсолютно согласен,Крылья красавцы!
    NAZAR 007
    NAZAR 007 ответил спартак 1987
       3 / 798
    сегодня в 21:24
    отдельно хочется поговорить о тренере краснодара Мусаеве. каким же бараном нужно быть, зная что у Вильена 3 жёлтых карточки, краснодар ведёт 4 -1 и Мусаев меняет не Голландца, а Камболова на Уткина! теперь Вильена пропускает игру против цска...Мусаев просто сравнял шансы команд перед игрой ( в лазарете давно Классен, Каббела...вот и третий сильный игрок полузащиты пролетел благодаря тренеру быков)
    Мусаев - вожак стаи на фоне вашего )
    НЕ президент рфс
    НЕ президент рфс
       134 / 798
    сегодня в 21:24
    Как уже писал тур предсказуем , все фавориты побеждают. Завтра Ростов три очка возьмёт.
    cska plus
    cska plus
       2 / 798
    сегодня в 21:22
    Молодцы быки! КС респект.
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА
       38 / 798
    сегодня в 21:21
    Заслуженная победа,
    Быков с победой.
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