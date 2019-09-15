«Рома» обыграла «Сассуоло»

«Рома» одержала победу над «Сассуоло» в матче 3-го тура чемпионата Италии.
Рим, стадион Олимпико
«Рома» - «Сассуоло» 4:2 (4:0)
Голы: Кристанте 12, Джеко 20, Мхитарян 22, Клюйверт 33 - Берарди 53, Берарди 72
«Рома»: Лопес, Флоренци (Спинаццола 73), Манчини, Фасио, Коларов, Кристанте, Верету, Клюйверт (Дзаньоло 72), Пеллегрини (Пасторе 84), Мхитарян, Джеко
Главный тренер: Фонсека Паулу.
«Сассуоло»: Консильи, Марлон, Кирикеш, Феррари, Данкан (Траоре 84), Мба Обьянг, Локателли (Тольян 46), Пелузо (Мюльдур 70), Берарди, Капуто, Дефрель
Главный тренер: Де Зерби Роберто.
Предупреждения: Пеллегрини 28, Мба Обьянг 33, Тольян 82
Ранее СПАЛ одержал победу над «Лацио».
Одно плохо - забили ещё в 1-ом тайме четыре, а потом играть бросили. У Ювентуса и Наполи та же фигня. Раньше итальянские команды не позволяли себе так терять преимущество.
Одно плохо - забили ещё в 1-ом тайме четыре, а потом играть бросили. У Ювентуса и Наполи та же фигня. Раньше итальянские команды не позволяли себе так терять преимущество.
Удачи Роме.
Удачи Роме.