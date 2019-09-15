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«Рома» обыграла «Сассуоло»

сегодня, 21:01
РомаЛоготип футбольный клуб Рома (Рим)4 : 2Логотип футбольный клуб СассуолоСассуолоМатч завершен

«Рома» одержала победу над «Сассуоло» в матче 3-го тура чемпионата Италии.

Рим, стадион Олимпико

«Рома» - «Сассуоло» 4:2 (4:0)
Голы: Кристанте 12, Джеко 20, Мхитарян 22, Клюйверт 33 - Берарди 53, Берарди 72

«Рома»: Лопес, Флоренци (Спинаццола 73), Манчини, Фасио, Коларов, Кристанте, Верету, Клюйверт (Дзаньоло 72), Пеллегрини (Пасторе 84), Мхитарян, Джеко
Главный тренер: Фонсека Паулу.

«Сассуоло»: Консильи, Марлон, Кирикеш, Феррари, Данкан (Траоре 84), Мба Обьянг, Локателли (Тольян 46), Пелузо (Мюльдур 70), Берарди, Капуто, Дефрель
Главный тренер: Де Зерби Роберто.

Предупреждения: Пеллегрини 28, Мба Обьянг 33, Тольян 82

Ранее СПАЛ одержал победу над «Лацио».

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Все комментарии
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   237 / 798
сегодня в 22:20
Рома с победой
Забаненный Аналитик
Забаненный Аналитик ответил 773sergeytank
   5 / 798
сегодня в 21:36
Перед Сассуоло стоит одна задача - регулярно унижать интер))
Сейчас это не так просто, они очень талантливо провели летнюю компанию: взяли великолепного Мариани, который уже две победы из ничего им нарисовал. Судя по всему, они собираются выпускать его с каждом матче))
Князь опять вернулся
Князь опять вернулся
   24 / 798
сегодня в 21:22
    allemz
    allemz
       29 / 798
    сегодня в 21:20
    При Фонсеке неплохо начали сезон.
    Удачи Роме.
    ДАША Д
    ДАША Д
       133 / 798
    сегодня в 21:18
    Лёгкая победа.
    Selim Yavuz
    Selim Yavuz
    сегодня в 21:16
    Реализация не подвела
    Альфи
    Альфи ответил Leha-ha50
       152 / 798
    сегодня в 21:10
    Четыре забили и поплыли!!!
    Это е их фишка забить 3.... и проиграть 3-4!!!!!
    Альфи
    Альфи
       152 / 798
    сегодня в 21:06
    Не без валидола, но с ПОБЕДОЙ РОМА!
    Leha-ha50
    Leha-ha50
       4 / 798
    сегодня в 21:05
    Четыре забили и поплыли!!!
    773sergeytank
    773sergeytank
       161 / 798
    сегодня в 21:04
    Перед Сассуоло стоит одна задача - регулярно унижать интер))
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