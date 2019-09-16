Чемпион мира вспомнил об игре с Россией на ЧМ-1994

Бывший футболист Алдаир, ставший чемпионом мира со сборной Бразилии, вспомнил об игре с Россией на ЧМ -1994.

Помню-помню. Вообще этот турнир в голове до сих пор. В матче против России я вышел на поле во втором тайме. Несмотря на дикую жару, мы победили со счётом 2:0. Тогда у нас был отличный состав: Бебето, Ромарио… С нами в США поехал Роналдо, но при такой конкуренции ни разу не вышел. Хотя, на мой взгляд, мог бы. У нас были тренеры, которые ездили просматривать команды и сообщали все детали. Помню, тренеры просили нас даже не подпускать ваших нападающих к воротам. Индивидуальных характеристик россиян я сейчас не вспомню. Честно говоря, даже установку на финал уже забыл.