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Чемпион мира вспомнил об игре с Россией на ЧМ-1994

сегодня, 10:26

Бывший футболист Алдаир, ставший чемпионом мира со сборной Бразилии, вспомнил об игре с Россией на ЧМ-1994.

Помню-помню. Вообще этот турнир в голове до сих пор. В матче против России я вышел на поле во втором тайме. Несмотря на дикую жару, мы победили со счётом 2:0. Тогда у нас был отличный состав: Бебето, Ромарио… С нами в США поехал Роналдо, но при такой конкуренции ни разу не вышел. Хотя, на мой взгляд, мог бы. У нас были тренеры, которые ездили просматривать команды и сообщали все детали. Помню, тренеры просили нас даже не подпускать ваших нападающих к воротам. Индивидуальных характеристик россиян я сейчас не вспомню. Честно говоря, даже установку на финал уже забыл.

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galem72
galem72
   225 / 796
сегодня в 10:49
"...чемпион мира вспомнил об игре с Россией на ЧМ94..."

Он вспомнил? Там и вспоминать нечего. Если бы корреспондент "Чемпионата" спросил не об игре с Россией, а о мундиале в целом, то этого вью не было бы.
cska plus
cska plus
   2 / 796
сегодня в 10:47
К чему эти воспоминания.
alex074
alex074
   82 / 796
сегодня в 10:41
Хорошо, что хоть так для сб. России всё закончилось...а то могло быть и больше голов в наших воротах.
Знатог
Знатог
   297 / 796
сегодня в 10:37
Эт значит, наши игроки тоже внесли свой вклад, чтобы Бразилия стала чемпионом мира! А нам за это чё?
Caniggia
Caniggia
   26 / 796
сегодня в 10:27
Что там вспоминать, игра была в одни ворота и 0-2 для нас это ещё большая удача.
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