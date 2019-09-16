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Итальянский журналист в прямом эфире оскорбил Лукаку

сегодня, 11:35

Итальянский журналист Лучано Пассирани был отстранен от работы за оскорбление в прямом эфире нападающего «Интера» Ромелу Лукаку.

Если во время матча он выйдет с вами один на один, то вы упадете замертво. Вы можете спастись, если у вас есть 10 бананов, чтобы накормить его.

После этих слов в эфир вышел директор компании, извинился за коллегу и заявил, что тот больше у них не работает. Ранее у Лукаку возникло недопонимание с ультрас «Интера» на тему расизма.

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BBK33
BBK33
   379 / 796
сегодня в 11:47
Ты если бы с ним один на один вышел, и без бананов бы обос...ся.. Какая у журналюги фамилия, такие и высказывания..
Don trambon
Don trambon
   62 / 796
сегодня в 11:45
Не очень умный человек)

А так забавно. Про Малкома бакланы что то заявили - клеймо "Россия - рассадник рассизма".

В италии какую неделю Лукаку журят на тему цвета его кожи в том числе и в прямом эфире - Это не рассизм, эт мы так его стимулируем.

Гениально.)
Князь опять вернулся
Князь опять вернулся
   24 / 796
сегодня в 11:37
Молодец журналюга, хороший человек в интер не перейдет
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