Итальянский журналист в прямом эфире оскорбил Лукаку

Итальянский журналист Лучано Пассирани был отстранен от работы за оскорбление в прямом эфире нападающего «Интера» Ромелу Лукаку.
Если во время матча он выйдет с вами один на один, то вы упадете замертво. Вы можете спастись, если у вас есть 10 бананов, чтобы накормить его.
После этих слов в эфир вышел директор компании, извинился за коллегу и заявил, что тот больше у них не работает. Ранее у Лукаку возникло недопонимание с ультрас «Интера» на тему расизма.
А так забавно. Про Малкома бакланы что то заявили - клеймо "Россия - рассадник рассизма".
В италии какую неделю Лукаку журят на тему цвета его кожи в том числе и в прямом эфире - Это не рассизм, эт мы так его стимулируем.
Гениально.)
А так забавно. Про Малкома бакланы что то заявили - клеймо "Россия - рассадник рассизма".
В италии какую неделю Лукаку журят на тему цвета его кожи в том числе и в прямом эфире - Это не рассизм, эт мы так его стимулируем.
Гениально.)