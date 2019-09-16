Итальянский журналист в прямом эфире оскорбил Лукаку

сегодня, 11:35

Итальянский журналист Лучано Пассирани был отстранен от работы за оскорбление в прямом эфире нападающего «Интера» Ромелу Лукаку.

Если во время матча он выйдет с вами один на один, то вы упадете замертво. Вы можете спастись, если у вас есть 10 бананов, чтобы накормить его.

После этих слов в эфир вышел директор компании, извинился за коллегу и заявил, что тот больше у них не работает. Ранее у Лукаку возникло недопонимание с ультрас «Интера» на тему расизма.