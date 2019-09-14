Ненавистные. Конфликты игроков с фанатами собственных клубов

вчера, 17:30

Ультиматумы, словесные перепалки, нападения и шовинизм – «Соккер.ру» изучает показательные конфликты ультрас и футболистов.

Неймар против фанатов ПСЖ

Хотя парижане классический «денежный мешок», фанаты у них не вчерашние. И поскольку Неймар, его отец – тоже Неймар, Месси, Бартомеу и боссы ПСЖ подтверждали, что футболист хотел играть сейчас за «Барселону», то получаете понятный конфликт. Фанаты собирались бойкотировать матчи команды, но решили не «наказывать всю команду», поставили ультиматум форварду – извиниться и играть со всех сил. Зная Неймара, плевать ему на каких-то французов. Человек думает о себе и расстроен, что сорвался трансфер в команду Месси. И играть будет для себя, как обычно.

Икарди против тифози «Интера»

Непонятно, с кем сильнее конфликтовали, с самим Мауро, ведь то мирились, то ссорились снова, или скорее неприязнь вызывало наличие Ванды Нары под боком? Аргентинка умеет оказаться в центре скандала, и нет сомнений, что подтолкнула Мауро к написанию пикантной автобиографии в 23 года в 2016-м. В результате фанаты ее прочитали и обвинили форварда в выдумывании фактов. А когда спустя годы Икарди уладил конфликт с трибунами – завязал с хорватами «Интера». Говорят, в прошлом году его жена закрутила роман с Брозовичем… Потом на базе разнимали Мауро с Марцело, а Перишич позже мстил за друга. Ох уж эта Ванда!

Быстров против поклонников «Зенита»

Во-первых, у Быстрова язык без костей, во-вторых, мстительный парень – когда перешел в «Спартак», то нашел повод, чтобы спровоцировать фанатов «Зенита». Во-вторых, агрессивные поклонники северян и Владимир – одного поля ягоды. Поэтому когда по звонку хавбека вернули в Санкт-Петербург, то ему даже в магазине прохода не давали. «Был ли он человеком?» - гласил баннер, где Быстрова изобразили в образе Голлума. Враждовали почти год, но в 2010-м фанаты и Владимир объявили о перемирии. Вообще, «Вираж» часто выдыхается, выпустив пар – знаем по Дзюбе, а позже узнаем по чернокожим новичкам этого года Барриосу, Сантосу и Малкому.

Бэйл против поклонников «Реала»

Освистывали во время Эль Класико, писали гадости в сети, нападали на авто, поддерживали Зидана, который целое лето пытался вытурить Бэйла из состава. Тут бы включить сказочного добряка и заступиться за Гарета, который виноват только в том… Нет, здесь и слепая предвзятость, и вина игрока. Из самого «Реала» шепчут в прессу, что валлиец конфликтовал в команде не только с фанатами, но и с напарниками. В Испании говорят, что не всегда в случаях, когда Бэйл отказывался играть из-за травмы, врачи поддерживали его точку зрения. Плюс жадный агент с мерзкими комментариями, плюс гольф, который может быть причиной микротравм. И фанаты «Реала» бывают противными, и Бэйл – не подарок.

Глушаков против фанатов «Спартака»

На трибунах были пустые места, в том числе, из-за капитана. Версию Дениса с заметным опозданием узнали – как и Федун, видит в реакции на поведение Глушакова со стороны поклонников «красно-белых» невидимую руку «всемогущего заговорщика». Полузащитник также обвинял СМИ , будто ему подругу детства в баню подсунули журналисты. Или это фанаты заставили бывших супругов Глушаковых обвинять друг друга в изменах и делить имущество со скандалами? Плохо играл хавбек по вине всех вокруг, не своей. Фанаты «Спартака» просто раскусили парня раньше, чем руководство. Хотя и вторые сдались в итоге.

Садаев и Кадиев против ультрас «Бейтара»

Вот здесь было жестко. Расисты и шовинисты с легкостью победили, причем не скрывали свою позицию за двусмысленными сообщениями, как некоторые. Но покажите гения, что решил отправить двух мусульман играть в аренде именно за тот клуб из Израиля, где те стали первыми приверженцами ислама в составе. Хотя понятно, почему Садаев и Кадиев оказались именно в «Бейтаре». Фанаты позже нападали на дом владельца из-за решения продать акции клуба группе бизнесменов из РФ и Казахстана, которую представлял чеченец. В итоге покупатели отказались от идеи, но Садаев и Кадиев к тому времени успели пострадать. Камнями бросали и в местных игроков, что высказывались в поддержку новичков из РФ . Кстати, позже группировку, которая активно протестовала, объявили преступной организацией – пытались сжечь базу.

Широков против ультрас «Зенита»

Классика жанра. Роман знает парочку матерных выражений, а фанаты «Зенита» обожают находить чужих среди своих. Широков может обозвать или показать «от локтя», а фанаты могут припомнить ему, что много лет играл за «Зенит», заработал деньги и трофеи, но при этом был и остается фанатом ЦСКА . На самом деле поклонники «Зенита», которых персонально злил Широков, очень похожи на самого Романа – в развитой хамовитости не откажешь. Однако стоит признать, что хавбек и наглел, и хорошо играл в футбол. Но на трибунах хотели, чтобы еще и слова лишнего не сказал, а Широков говорил и говорил.

На футболистов влияет мнение толпы?

У Неймара не хватит смелости заявить, что плевать хотел на мнение поклонников ПСЖ . Кто это вообще такие, какие-то нищеброды? Не сознается, что разочарован решением перебраться во Францию – хотя вряд ли обвиняет инициатора трансфера, собственного отца. Впрочем, Америку не открываем.

Публично бразилец ляпнет, что должен, но останется при своем. Лет пять назад в британской прессе была рубрика, когда брали интервью у большой звезды футбола, но скрывали имя. И вот этот парень – а речь о футболисте уровня Руни, Фердинанда, Лэмпарда или Джеррарда, откровенно признался, что футболистам почти всегда плевать на мнение фанатов.

Часто игроки считают, что только они понимают футбол. А еще в спорте большинство – эгоисты, и поскольку большие деньги неподготовленных к адекватным тратам людей обычно портят, то в части этих историй обе стороны так себе. Футболисты не ангелы, и поскольку процент конфликтов игроков с фанатами их собственных клубов мизерный – в 99.9 % случаев обходится без ненависти, то можно сделать вывод.

Человека или должны явно подставить – как Садаева и Кадиева, или сам должен быть своеобразным, лицемерным или конфликтным, чтобы против него выступили те, кто обычно гонит свою команду вперед. Безгрешных в этом списке по обе стороны очень мало, хотя в свежей истории Неймара и фанатов парижан симпатии независимого обозревателя, пожалуй, на стороне трибун. Бразилец не демонстрировал преданность клубу, куда сам добровольно пришел, не принес победу в ЛЧ , мечтает о «Барселоне».