«Зенит» вылетел во Францию на матч первого тура группового этапа ЛЧ против «Лиона».
Вечером футболисты проведут предматчевую пресс-конференцию и тренировку на стадионе «ОЛ Стадиум». Первые 15 минут тренировки будут открыты для СМИ.
Игра с «Лионом» пройдет завтра, 17 сентября. Она начнется в 19:55 по московскому времени.
Помимо французской команды «Зенит» на групповом этапе сыграет с «Лейпцигом» и «Бенфикой».
Можно и повторить.....
Да и за Лион тогда играли Юмтити, Вальбуэна,Толиссо, Лаказетт...и пр...
Можно и повторить.....
Да и за Лион тогда играли Юмтити, Вальбуэна,Толиссо, Лаказетт...и пр...
Думаю Азмун и Дзюба уже в первом тайме все порешают...чего тянуть то...
Думаю Азмун и Дзюба уже в первом тайме все порешают...чего тянуть то...
Кроме Малкома...
Кроме Малкома...
Поклонники Дзюбы тайные фанаты Спартака!)))
P.S. Пирсман слился со своим аккаунтам и зарегался видимо под другим чтобы в открытую за Спартак топить! Как впрочем и Котлин!)))
Поклонники Дзюбы тайные фанаты Спартака!)))
P.S. Пирсман слился со своим аккаунтам и зарегался видимо под другим чтобы в открытую за Спартак топить! Как впрочем и Котлин!)))
Вся огромная Россия будет болеть за Лион!
Вся огромная Россия будет болеть за Лион!