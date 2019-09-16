сегодня, 11:56

«Зенит» вылетел во Францию на матч первого тура группового этапа ЛЧ против «Лиона».

Вечером футболисты проведут предматчевую пресс-конференцию и тренировку на стадионе «ОЛ Стадиум». Первые 15 минут тренировки будут открыты для СМИ .

Игра с «Лионом» пройдет завтра, 17 сентября. Она начнется в 19:55 по московскому времени.

Помимо французской команды «Зенит» на групповом этапе сыграет с «Лейпцигом» и «Бенфикой».