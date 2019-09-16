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«Зенит» вылетел во Францию

сегодня, 11:56
ЛионЛоготип футбольный клуб Лион-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитЗавтра в 19:55 Не начался

«Зенит» вылетел во Францию на матч первого тура группового этапа ЛЧ против «Лиона».

Вечером футболисты проведут предматчевую пресс-конференцию и тренировку на стадионе  «ОЛ Стадиум». Первые 15 минут тренировки будут открыты для СМИ.

Игра с «Лионом» пройдет завтра, 17 сентября. Она начнется в 19:55 по московскому времени.

Помимо французской команды «Зенит» на групповом этапе сыграет с «Лейпцигом» и «Бенфикой».

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   14 / 798
сегодня в 15:07
Дубль Дзюбы 4 года назад решил исход встречи.....
Можно и повторить.....
Да и за Лион тогда играли Юмтити, Вальбуэна,Толиссо, Лаказетт...и пр...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   16 / 798
сегодня в 15:06
Ждем от наших только победы...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   14 / 798
сегодня в 14:59
Зенит соскучился по ЛЧ....
Думаю Азмун и Дзюба уже в первом тайме все порешают...чего тянуть то...
ziborock
ziborock ответил Doping87
   20 / 798
сегодня в 14:53
Кто-то с Камазом будет рубиться, кто-то с Леоном! Вот он уровень)))
Да, уровень IQ на высоте!)))
Doping87
Doping87
   437 / 798
сегодня в 14:48
Кто-то с Камазом будет рубиться, кто-то с Леоном! Вот он уровень)))
Doping87
Doping87
   437 / 798
сегодня в 14:45
Удачи Зениту! Просто не будет.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил vipanalitik
   14 / 798
сегодня в 14:43
Все вылетели...
Кроме Малкома...
handreb
handreb
   394 / 798
сегодня в 14:39
Свиньи в Челнах вылетят.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   14 / 798
сегодня в 14:34
Зенит еще ни минуты не сыграл.....а тут уже пишут что он "вылетел"....)))
Ploomber
Ploomber ответил ziborock
   204 / 798
сегодня в 14:05
Он в топе. В следующий раз пользуйтесь тегом "вопрос_модератору", если таковые имеются.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   16 / 798
сегодня в 14:04
Надо поднимать опущенный народными рейтинг...
ziborock
ziborock
   20 / 798
сегодня в 13:55
Бомжи на своих ветках только о Спартаке и бакланят!!!
Поклонники Дзюбы тайные фанаты Спартака!)))
P.S. Пирсман слился со своим аккаунтам и зарегался видимо под другим чтобы в открытую за Спартак топить! Как впрочем и Котлин!)))
FROLL 001
FROLL 001 ответил Aniva
   237 / 798
сегодня в 13:28
А куда вылетели свиньи кто знает?
В Набережны Челны. Там их потолок. Гыгыгы
FROLL 001
FROLL 001 ответил handreb
   237 / 798
сегодня в 13:27
Спартак дальше Челнов не вылетает.
У свиней максимум это Кубок. И то до первого Камаза. Гыгыгы
FROLL 001
FROLL 001 ответил Конунг Рагнар
   237 / 798
сегодня в 13:25
Скоро Зенит с позором вылетит из Лиона в Питер
    тумба-юмба
    тумба-юмба
       623 / 798
    сегодня в 13:16
    Французам удачи и победы с крупным счётом.Пускай бомжи пролетят как фанера над Парижем.
    swift stream
    swift stream
       40 / 798
    сегодня в 13:14
      cska plus
      cska plus
         3 / 798
      сегодня в 13:11
      Удачи Зениту!
      d_fincher
      d_fincher
         72 / 798
      сегодня в 13:03
      По магазинам.
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
         16 / 798
      сегодня в 13:02
      Удачи нашим и без травм...
      FROLL 001
      FROLL 001
         237 / 798
      сегодня в 12:58
        Армейская душа
        Армейская душа ответил BAHbKA BCTAHbKA
           19 / 798
        сегодня в 12:49
        Как раз Монака рядом, Кокоша уже поляну накрыл, можно поражение отметить.
        Его ещё 29 августа вся страна отметила
        Конунг Рагнар
        Конунг Рагнар ответил Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
           101 / 798
        сегодня в 12:49
        Ну тут можно короче - Зенит вылетел. Аха-ха)
        Скоро Зенит с позором вылетит из Лиона в Питер
        Petergoff
        Petergoff
           522 / 798
        сегодня в 12:39
        Удачи Зениту,и только победы.
        vipanalitik
        vipanalitik
           777 / 798
        сегодня в 12:36
        А состав то где? Архаровцы!
        инштандзетцунг
        инштандзетцунг
           657 / 798
        сегодня в 12:28
        спарринг груша для ЛЧ
        handreb
        handreb
           394 / 798
        сегодня в 12:15
        Спартак дальше Челнов не вылетает.
        чемпионство с душком
        чемпионство с душком
           208 / 798
        сегодня в 12:14
        удачи Лиону!
        Вся огромная Россия будет болеть за Лион!
        EAGinLE
        EAGinLE
           25 / 798
        сегодня в 12:09
        Удачи .
        Aniva
        Aniva
           30 / 798
        сегодня в 12:07
        А куда вылетели свиньи кто знает?
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