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Роналду: «Переключал канал, чтобы дети не слышали об изнасиловании»

сегодня, 15:14

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду рассказал о своих переживаниях по поводу обвинений в изнасиловании американки Кэтрин Майорги.

Они порочат мое достоинство. Это сложно. У меня есть девушка, есть семья, дети. Когда они порочат твою честность, это плохо, это трудно.

Однажды дома мы сидели с моей девушкой в гостиной и смотрели новости. Там начали рассказывать о Криштиану Роналду и тому подобное. Я услышал, что мои дети спускаются по лестнице, и переключил канал, потому что почувствовал себя неловко.

Я был смущен. Я просто сменил канал, чтобы дети не слышали о том, как плохо говорят об их отце и о том случае. Честно говоря, это вызывает у меня очень плохие чувства.

Ранее сообщалось, что Роналду заплатил Майорге за молчание 375 тысяч долларов.

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   3 / 803
сегодня в 17:24
Дети всё равно узнают.
классный руководитель
классный руководитель ответил Звезда по имени Солнце
сегодня в 16:22
А как дети реагируют, что ты с мужиками встречаешься и занимаешься с ними непотребными делами? Самому то не стрёмно или ты их так же воспитываешь?
    Звезда по имени Солнце
    Звезда по имени Солнце ответил Don trambon
       251 / 803
    сегодня в 15:48
    Ну давай сюда пруф, фотку, видео, где он занимается этим? А быть может у тебя есть более вещественные доказательство(сходил снял улики). Ну хоть что нибудь дай в доказательство. Или в таком случае можно и про тебя что то в этом роде сказать? М7
    Я как то выкладывал фото с яхты, где Кристи рукой трогает кое какие места у мужиков, но это удалили, так, что нарываться на бан смысла нет. Сам загугли это всё в нете есть.
    Может ты уверен, что он не гей? Даже его марокканский бывший муж опубликовывал фото подписывая, что это после их свадьбы.
    Ну это так факты которые в открытую в нете есть, а доказывать я тебе ничего не собираюсь, Роналду гей и это как минимум странно отрицать!
    Кстати Роналду детей "рожает" в лучших традициях ЛГБТ, ну, да так поступают только "настоящие" мужики.
    ДСА
    ДСА
       136 / 803
    сегодня в 15:41
    Значит было, но скорее всего по согласию.
    Don trambon
    Don trambon ответил Звезда по имени Солнце
       50 / 803
    сегодня в 15:29
    А как дети реагируют, что ты с мужиками встречаешься и занимаешься с ними непотребными делами? Самому то не стрёмно или ты их так же воспитываешь?
    Ну давай сюда пруф, фотку, видео, где он занимается этим? А быть может у тебя есть более вещественные доказательство(сходил снял улики). Ну хоть что нибудь дай в доказательство.

    Или в таком случае можно и про тебя что то в этом роде сказать? М7
    Опасный хулиган
    Опасный хулиган ответил Jeck Denielse
       302 / 803
    сегодня в 15:28
    Переключил....А там про Неймара...)))
    переключил, а там новости, про то как Роналду не платит налоги.
    Звезда по имени Солнце
    Звезда по имени Солнце
       251 / 803
    сегодня в 15:25
    А как дети реагируют, что ты с мужиками встречаешься и занимаешься с ними непотребными делами? Самому то не стрёмно или ты их так же воспитываешь?
    Рыжик-Мурыжик
    Рыжик-Мурыжик
       337 / 803
    сегодня в 15:20
    никто не отменял Гугл, когда дети вырастут, сами прочитают много интересного
    Aniva
    Aniva
       30 / 803
    сегодня в 15:20
    Похоже на сказку.
    BAHbKA BCTAHbKA
    BAHbKA BCTAHbKA
       97 / 803
    сегодня в 15:19
    Был бы уверен что ничего не было, не откупался бы тогда. А так по ходу был грешок...
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
       13 / 803
    сегодня в 15:18
    Переключил....А там про Неймара...)))
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