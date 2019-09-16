Роналду: «Переключал канал, чтобы дети не слышали об изнасиловании»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду рассказал о своих переживаниях по поводу обвинений в изнасиловании американки Кэтрин Майорги.
Они порочат мое достоинство. Это сложно. У меня есть девушка, есть семья, дети. Когда они порочат твою честность, это плохо, это трудно.
Однажды дома мы сидели с моей девушкой в гостиной и смотрели новости. Там начали рассказывать о Криштиану Роналду и тому подобное. Я услышал, что мои дети спускаются по лестнице, и переключил канал, потому что почувствовал себя неловко.
Я был смущен. Я просто сменил канал, чтобы дети не слышали о том, как плохо говорят об их отце и о том случае. Честно говоря, это вызывает у меня очень плохие чувства.
Ранее сообщалось, что Роналду заплатил Майорге за молчание 375 тысяч долларов.
Участвовал что ли)
Участвовал что ли)
Может ты уверен, что он не гей? Даже его марокканский бывший муж опубликовывал фото подписывая, что это после их свадьбы.
Ну это так факты которые в открытую в нете есть, а доказывать я тебе ничего не собираюсь, Роналду гей и это как минимум странно отрицать!
Кстати Роналду детей "рожает" в лучших традициях ЛГБТ, ну, да так поступают только "настоящие" мужики.
Может ты уверен, что он не гей? Даже его марокканский бывший муж опубликовывал фото подписывая, что это после их свадьбы.
Ну это так факты которые в открытую в нете есть, а доказывать я тебе ничего не собираюсь, Роналду гей и это как минимум странно отрицать!
Кстати Роналду детей "рожает" в лучших традициях ЛГБТ, ну, да так поступают только "настоящие" мужики.
Или в таком случае можно и про тебя что то в этом роде сказать? М7
Или в таком случае можно и про тебя что то в этом роде сказать? М7