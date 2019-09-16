Роджерс сравнил Мэддисона с Коутиньо

Главный тренер «Лестера» сравнил своего полузащитника со своим бывшим подопечным Филиппе Коутиньо.

Он такой игрок, который перемещается от позиции к позиции. Помню, я работал с Коутиньо в «Ливерпуле» — иногда он играл на фланге, иногда он смещался в центр. Джеймс слегка похож на него в плане выбора позиции.

Он продолжит делать свою работу — создавать и забивать голы, и он останется верен себе. Ему не повезло, что он не забил со штрафного.

Он таил в себе угрозу, когда шел вперед. Еще ему не повезло, когда голкипер, кажется, лодыжкой сделал сейв. В этом весь Джеймс — он создает голы, забивает голы. Это только его второй сезон на этом уровне, и он уже показывает огромный талант.

У него огромный потенциал, и я думаю, он улучшит свою игру. Он обладает большим талантом, и мы просто пытаемся подготовить его к тому, чтобы играть на высочайшем уровне как можно дольше.