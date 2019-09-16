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Де Брюйне: «В прошлом сезоне мы отставали на 7 очков»

сегодня, 14:46

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне прокомментировал 5-очковое отставание от «Ливерпуля», занимающего первое место в таблице АПЛ.

Такие вещи случаются — в прошлом сезоне мы были в семи очках позади. Конечно, мы хотим побеждать в каждом матче, но это сложно. Ты должен уважать другие команды и то, что они могут играть хорошо. «Норвич» сыграл хорошо.

Следующие семь месяцев будут тяжелыми, как и в прошлом году. У нас не будет возможности расслабиться. В этом состоит наша работа, и иногда это тяжело, но ты должен держать удар.

Мы проиграли четыре матча из 38 в прошлом сезоне, и это хороший показатель. Мы все еще можем набрать столько же очков к концу этого сезона.

Напомним, бельгиец остался на скамейке в матче против «Норвича».

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
   76 / 798
сегодня в 15:01
Сезон только начался и тот же Ливер будет терять очки! Матч с молодёжью Челси может таким стать!
cska plus
cska plus
   3 / 798
сегодня в 14:54
Пять очков вообще не отставание, два раза наказали ливер в личных встречах это уже шесть баллов, так что не переживайте.
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