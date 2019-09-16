Де Брюйне: «В прошлом сезоне мы отставали на 7 очков»

Полузащитник «Манчестер Сити» прокомментировал 5-очковое отставание от «Ливерпуля», занимающего первое место в таблице АПЛ .

Такие вещи случаются — в прошлом сезоне мы были в семи очках позади. Конечно, мы хотим побеждать в каждом матче, но это сложно. Ты должен уважать другие команды и то, что они могут играть хорошо. «Норвич» сыграл хорошо.

Следующие семь месяцев будут тяжелыми, как и в прошлом году. У нас не будет возможности расслабиться. В этом состоит наша работа, и иногда это тяжело, но ты должен держать удар.

Мы проиграли четыре матча из 38 в прошлом сезоне, и это хороший показатель. Мы все еще можем набрать столько же очков к концу этого сезона.