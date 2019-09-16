Хески: «Лэмпарду и Джеррарду проще получить работу из-за цвета кожи»

Бывший игрок сборной Англии Эмил Хески считает, что не может найти тренерскую работу из-за цвета кожи.
Не могу объяснить, почему люди с черным цветом кожи вынуждены начинать со дна, а остальные могут получить работу где угодно. Для Лэмпарда и Джеррарда это было бы проще, 100 процентов. Они заняли нужные посты. Я могу только предположить, что дело в цвете кожи.
Можно привести пример с медалями. У Сола Кэмпбелла их больше, чем у Джеррарда. А Эшли Коул титулованнее любого из них. Это лучший футболист Англии своей эпохи, но ему предлагают начать тренерскую карьеру с командой «Челси» U-15.
Все говорят, что нужно идти и добиваться результатов. Сборной Англии руководит тренер, который работал с «Мидлсбро» в АПЛ и не добился никаких успехов.
У нас есть люди с ужасной репутацией, избивающие других, но они все еще на своих постах, а я все не могу подняться по карьерной лестнице. Могу лишь предположить, что существует мнение, что черные тренеры не подходят для этой профессии.
Ранее Хески признался, что много плакал после перехода в «Ливерпуль».
- У кого больше медалей, тому должны давать лучшую команду.
- К черным это не относится.
- Гарет Саутгейт - сперва добейся.
- В любой непонятной ситуации дави на расизм.
- У кого больше медалей, тому должны давать лучшую команду.
- К черным это не относится.
- Гарет Саутгейт - сперва добейся.
- В любой непонятной ситуации дави на расизм.
Тут недостаточно прикинуться темнокожим геем, тут работать надо
Тут недостаточно прикинуться темнокожим геем, тут работать надо
Работай, чего ноешь! Раз у тебя цвет кожи темный, так теперь все всё тебе на блюдечке подавать должны?
Работай, чего ноешь! Раз у тебя цвет кожи темный, так теперь все всё тебе на блюдечке подавать должны?