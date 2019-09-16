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Хески: «Лэмпарду и Джеррарду проще получить работу из-за цвета кожи»

сегодня, 15:49

Бывший игрок сборной Англии Эмил Хески считает, что не может найти тренерскую работу из-за цвета кожи.

Не могу объяснить, почему люди с черным цветом кожи вынуждены начинать со дна, а остальные могут получить работу где угодно. Для Лэмпарда и Джеррарда это было бы проще, 100 процентов. Они заняли нужные посты. Я могу только предположить, что дело в цвете кожи.

Можно привести пример с медалями. У Сола Кэмпбелла их больше, чем у Джеррарда. А Эшли Коул титулованнее любого из них. Это лучший футболист Англии своей эпохи, но ему предлагают начать тренерскую карьеру с командой «Челси» U-15.

Все говорят, что нужно идти и добиваться результатов. Сборной Англии руководит тренер, который работал с «Мидлсбро» в АПЛ и не добился никаких успехов.

У нас есть люди с ужасной репутацией, избивающие других, но они все еще на своих постах, а я все не могу подняться по карьерной лестнице. Могу лишь предположить, что существует мнение, что черные тренеры не подходят для этой профессии.

Ранее Хески признался, что много плакал после перехода в «Ливерпуль».

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Все комментарии
Санчо Панса
Санчо Панса
   154 / 803
сегодня в 17:51
Завидуй молча, Эмил! И посмотри на того же Даррена Мура, который не так давно тренировал Вест Бромвич Альбион. И вовсе не в цвете кожи дело, уж поверь)
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
   520 / 803
сегодня в 17:45
Он неудачный пример привёл. По любому Джеррард и Лэмпард лучше и без цвета кожи.
Indian
Indian
сегодня в 17:44
Моуринье вообще был переводчик без наград
cska plus
cska plus ответил St David
   3 / 803
сегодня в 17:18
К сожалению, Хески во многом прав, но ситуация постепенно меняется. Помню, как в свое время всерьез утверждалось, что в боксе теперь будут побеждать только черные "потому что у них выше болевой порог", и что в теннисе им ничего не светит - пока не появились сестры Уильямс.
Сестёр те же америкосы затащили.
cska plus
cska plus
   3 / 803
сегодня в 17:15
    vovinho11
    vovinho11
       754 / 803
    сегодня в 17:09
    Хески - расист
    St David
    St David
    сегодня в 16:45
    К сожалению, Хески во многом прав, но ситуация постепенно меняется. Помню, как в свое время всерьез утверждалось, что в боксе теперь будут побеждать только черные "потому что у них выше болевой порог", и что в теннисе им ничего не светит - пока не появились сестры Уильямс.
    Kirill Erokhin
    Kirill Erokhin
       127 / 803
    сегодня в 16:45
    А каким боком выигранные титулы, как игрока, должны влиять на получение работы тренером? И явно тренеров не по цвету кожи выбирают, а по профессионализму. Надоели уже со своим расизмом.
    Звезда по имени Солнце
    Звезда по имени Солнце
       251 / 803
    сегодня в 16:39
    А это высказывание разве не расизм?
    311
    311
       44 / 803
    сегодня в 16:38
    Да, это из-за того, что ты негр!)
    abramjan
    abramjan
       107 / 803
    сегодня в 16:36
    мерзкий расист
    galem72
    galem72
       189 / 803
    сегодня в 16:33
    Ну с такой шизой по цвету кожи пора её обесцвечивать. Тогда ему воздастся...
    Youngberg
    Youngberg
       551 / 803
    сегодня в 16:32
    Лэмпард, Джеррард и Хески) Тебе до Джеррарда и Лэмпарда как до Луны) И цвет кожи абсолютно не причём. Привыкли обиженных и оскорблённых включать, когда не хватает ума, профессионализма, когда кто-то лучше, успешнее их. Сразу включают тему: цвет кожи, действует безотказно, но в данном случае, это не проконает).
    swift stream
    swift stream
       39 / 803
    сегодня в 16:26
    Опять надуманный расизм.
    trimetil
    trimetil
       356 / 803
    сегодня в 16:26
    Выделяем главное:
    - У кого больше медалей, тому должны давать лучшую команду.
    - К черным это не относится.
    - Гарет Саутгейт - сперва добейся.
    - В любой непонятной ситуации дави на расизм.
    Правдин Семён
    Правдин Семён
       158 / 803
    сегодня в 16:10
    По-моему он гонит.
    particular
    particular
       15 / 803
    сегодня в 16:04
    В Британии, при всей её терпимости и всеядности, есть некоторые негласные консервативные табу, которые не обсуждаются, но и обойти их сложно...
    BAHbKA BCTAHbKA
    BAHbKA BCTAHbKA
       97 / 803
    сегодня в 16:02
    Со стороны Хески это манипуляция за счет цвета кожи.
    arsena1
    arsena1
       290 / 803
    сегодня в 16:02
    Быть главным тренером - это не Оскар получать
    Тут недостаточно прикинуться темнокожим геем, тут работать надо
    Опасный хулиган
    Опасный хулиган
       302 / 803
    сегодня в 16:00
    плохому танцору..
    Василий Иванов 1
    Василий Иванов 1
       557 / 803
    сегодня в 15:57
    Эмиль, я думал, ты норм нигра, а ты как все остальные нытики🤦‍♂️
    Работай, чего ноешь! Раз у тебя цвет кожи темный, так теперь все всё тебе на блюдечке подавать должны?
    beloff
    beloff
       423 / 803
    сегодня в 15:56
    может дело в том что у "темных" меньше шарит голова? ах да это же не толерантно, так говорить
    .Nick.
    .Nick.
    сегодня в 15:55
    Зеедорф вон давали Милан
    RamonCSKA
    RamonCSKA
       74 / 803
    сегодня в 15:52
    это правда, черных тренеров не припоминаю известных
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