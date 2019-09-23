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Сутормин: «Меня вдохновляет конкуренция с Дриусси и Малкомом»

вчера, 18:58

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин прокомментировал конкуренцию в питерском клубе:

Конкуренция с Дриусси и Малкомом не смущает, наоборот, вдохновляет, тем более что кроме них есть и другие игроки, которые могут сыграть на флангах атаки. Все ребята очень хорошие, мастеровитые. Смотришь на них и чему-то учишься. Тот же Малком приехал из «Барселоны», а просто так туда не зовут. Конкуренция делает тебя сильнее. Надо стараться, доказывать свою состоятельность. Турниров много, матчей много. В любой момент ты должен быть готов выйти и помочь.

Ранее Сутормин отреагировал на свои дебютные мячи в составе «Зенита».

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Все комментарии
Nekit92
Nekit92
   279 / 991
вчера в 21:15
Проиграет. А жаль...
Т34
Т34
   62 / 991
вчера в 21:13
Хорошо конкурировать травмированными.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   246 / 991
вчера в 20:52
50 тыс. рублей никогда не выиграют конкуренцию у сорока миллионов евро.
Zenit_84
Zenit_84
   132 / 991
вчера в 20:44
Это радует
FROLL 001
FROLL 001
   7 / 991
вчера в 20:19
Пока с Малкомом нет конкуренции. Скоро выйдет на поле, тогда и поговоришь. Гыгыгы
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
   154 / 991
вчера в 20:06
давай Алексей верим! такой Сутормин который был в игре с рубином и сборной не помешает!!
Binger
Binger
   34 / 991
вчера в 19:23
Хорошо, что не с Понсе и Шюррле.
112910415
112910415
   66 / 991
вчера в 19:16
парень хорошо вошёл, факт ... но где он конкурирует с Малкомом, пока не понятно
А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
   595 / 991
вчера в 19:11
а дзюбу с забалотным и паредасам
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