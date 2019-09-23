Сутормин: «Меня вдохновляет конкуренция с Дриусси и Малкомом»

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин прокомментировал конкуренцию в питерском клубе:

Конкуренция с Дриусси и Малкомом не смущает, наоборот, вдохновляет, тем более что кроме них есть и другие игроки, которые могут сыграть на флангах атаки. Все ребята очень хорошие, мастеровитые. Смотришь на них и чему-то учишься. Тот же Малком приехал из «Барселоны», а просто так туда не зовут. Конкуренция делает тебя сильнее. Надо стараться, доказывать свою состоятельность. Турниров много, матчей много. В любой момент ты должен быть готов выйти и помочь.