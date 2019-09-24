«Алания» представила видеоролик с диким конем к игре с ЦСКА

сегодня, 11:03

Видеоролик к игре 1/16 финала Кубка России с ЦСКА , которая пройдет 25 сентября, представила «Алания».

Судя по кадрам, действие происходит в горах. Видно, как некий мужчина в национальном костюме приручает дикого коня и уезжает на нём.