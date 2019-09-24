«Алания» представила видеоролик с диким конем к игре с ЦСКА

Видеоролик к игре 1/16 финала Кубка России с ЦСКА, которая пройдет 25 сентября, представила «Алания».
Судя по кадрам, действие происходит в горах. Видно, как некий мужчина в национальном костюме приручает дикого коня и уезжает на нём.
Ранее сообщалось, что на матч «Алании» и ЦСКА полностью распроданы билеты.
Готовы к бою ⚔️#АланияЦСКА pic.twitter.com/HuNk2Ogddj— ФК «Алания Владикавказ» (@fc_alania) September 24, 2019
Посмотрим, как всё будет на поле. Красивой всем игры!...)))
Посмотрим, как всё будет на поле. Красивой всем игры!...)))