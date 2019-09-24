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«Алания» представила видеоролик с диким конем к игре с ЦСКА

сегодня, 11:03
АланияЛоготип футбольный клуб Алания (Владикавказ)-:-Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАЗавтра в 18:00 Не начался

Видеоролик к игре 1/16 финала Кубка России с ЦСКА, которая пройдет 25 сентября, представила «Алания».

Судя по кадрам, действие происходит в горах. Видно, как некий мужчина в национальном костюме приручает дикого коня и уезжает на нём.

Ранее сообщалось, что на матч «Алании» и ЦСКА полностью распроданы билеты.

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А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
   579 / 989
сегодня в 11:16
    n272nm
    n272nm
       175 / 989
    сегодня в 11:13
    Это хорошо, что Алания играет с ЦСКА, а не со Спартаком, а то я боюсь даже представит.ь, что за видеоролик сняли бы в этом случае!
    LOpp
    LOpp
       12 / 989
    сегодня в 11:11
    5 ударов кнутом и этот дикий конь станет шелковым зайчиком.
    Багров-брат
    Багров-брат
       516 / 989
    сегодня в 11:07
    Хороший ролик...))) Красивый конь, настоящий джигит.
    Посмотрим, как всё будет на поле. Красивой всем игры!...)))
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