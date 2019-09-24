Дель Боске: «Месси - лучший в мире»

Бывший главный тренер сборной Испании назвал форварда «Барселоны» лучшим игроком в мире.

Для меня Месси - лучший из всех, но это не касается Роналду. В прошлом году некоторые говорили, что Роналду сбавил, но ничего подобного не было. Месси и Роналду не имеют границ.