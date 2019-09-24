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Дель Боске: «Месси - лучший в мире»

сегодня, 12:34

Бывший главный тренер сборной Испании Висенте Дель Боске назвал форварда «Барселоны» Лионеля Месси лучшим игроком в мире. 

Для меня Месси - лучший из всех, но это не касается Роналду. В прошлом году некоторые говорили, что Роналду сбавил, но ничего подобного не было. Месси и Роналду не имеют границ. 

Напомним, что Месси был признан лучшим игроком года по версии ФИФА.

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Все комментарии
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан ответил Стеллс
   373 / 986
сегодня в 18:03
Ну тогда у меня для вас плохие новости . ЗМ журналисты вручают
League1
League1
   296 / 986
сегодня в 17:46
меська - это позор современного футбола
lobsterdam
lobsterdam
   173 / 986
сегодня в 17:09
Играли в жмурки, водил Дель Боске, попался Месси. Что удивительного?
Стеллс
Стеллс
   200 / 986
сегодня в 16:00
Церемония награждения абсолютно прозрачна и открыта.Никто повлиять на неё не может.Вы можете зайти на сайт ФИФА и посмотреть как кто проголосовал.Учитывайте,что голосуют все,не думаю что в Африке знают кто такой Ван Дейк вообще,в отличии от Месси.Ван Дейк в списке это непонятно.Как он попал туда?Салах,Мане там должны были быть,но видно решили,что Месси с КриРо им не победить и зашли с тыла.Вот кстати:Месси победил в голосовании игроков, тренеров и фанатов, Ван Дейк — журналистов.
Просто идиот
Просто идиот ответил А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
   552 / 986
сегодня в 15:56
Ты и есть самый лучший осасун ;)
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
   93 / 986
сегодня в 15:55
Тот,кто себя считает,что более осведомлен о футболе,о таланте игроков и отрицает мнение Дель Боске,тот подобие нгуша и ему подобных и их слова пустые.
Думаю Нгуша тоже покается и станет,как наш великий мудрец Апсни и Слава Остапенко.
kolpankolpan
kolpankolpan
   435 / 986
сегодня в 15:42
Месси Допинговый гормональный наркоман.Будьте разумны и не поддавайтесь общему кретинизму.Если ему можно ,а страны отстраняют на годы, трактуя как нарушение для всех тысяч спортсменов разом, имеет место подмена понятий разума и совести. Не становитесь кретинами как этот старикашка Боске и прочие по причине выданной индульгенции для фигуры наркомана из которого сделали футбольного фетиша.Без гормонов он ноль, никто.Половина Ла Лиги будет лучше его давай им допинг.
d_fincher
d_fincher
   40 / 986
сегодня в 15:16
Конечно лучший. Только сумасшедший будет спорить. Тот самый сумасшедший, что не понимает как можно быть лучшим в мире, провалив Лигу чемпионов и Чемпионат Мира в один год.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответил А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
   93 / 986
сегодня в 14:45
месси лучший в мире среди осасун,левант,бетисов
Месси больше всех забил Атлетико а после Атлетико Реалу.Месси-Реал 25 забито и 15 голевых передач,итого 40.
Получается тогда,что Реал слабее по твоему разных Осасун?
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
   99 / 986
сегодня в 14:12
Щас глоры будут доказывать что Человек выигравший ЧМ, ЧЕ, ЛЧ, как тренер, ничего не понимает в футболе))
А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
   326 / 986
сегодня в 14:04
месси лучший в мире среди осасун,левант,бетисов
Ruslik1982
Ruslik1982
   279 / 986
сегодня в 13:57
безусловно
juvenale
juvenale ответил Wolf77785
   21 / 986
сегодня в 13:52
а какой подвиг сделал рон? растворился с Аяксом лишь и взял мусорную Италию, где Ювентус без него уже много раз подряд брал!
мусорный это газпромчемпионат)))вот это точно)) а Роналду так-то забил за суперкубок победный гол,выиграл чемп,став лучшим игроком команды.Выиграл лигу наций,став лучшим бомбардиром)))растворился в матче с Акясом)0а ничего,что он забил в каждой игре и это были все голы в команде)0а если учесть еще хет-трик в игре с Атлетами)))реально улыбают такие **
Wolf77785
Wolf77785 ответил 25процентный клоун
   710 / 986
сегодня в 13:40
Никто с этим не спорит, Месси талантище, но Роналду и Ван Дейк сделали больше подвигов и меньше провалов выдали в том сезоне.
а какой подвиг сделал рон? растворился с Аяксом лишь и взял мусорную Италию, где Ювентус без него уже много раз подряд брал!
shlomo
shlomo
   221 / 986
сегодня в 13:37
Кто бы спорил, а я не буду....
ДельБоске
ДельБоске
   646 / 986
сегодня в 13:26
не говорил я такого )
25процентный клоун
25процентный клоун
   15 / 986
сегодня в 13:26
Никто с этим не спорит, Месси талантище, но Роналду и Ван Дейк сделали больше подвигов и меньше провалов выдали в том сезоне.
Funny_Smailik
Funny_Smailik
   466 / 986
сегодня в 13:24
Старик знает о чём говорит =)
ermak6848
ermak6848
   272 / 986
сегодня в 13:16
на сегодня бесспорно...
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