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Месси: «Фати сразу впечатлил меня и в ближайшей игре дебютировал за нас»

сегодня, 07:49

Капитан «Барселоны» Лионель Месси после победы в голосовании за звание лучшего игрока года по версии ФИФА поделился мнением о своём одноклубнике, 16-летнем вингере Анссумане Фати.

Я был впечатлён Фати в первый же день, как увидел, как он тренируется. Он привлёк моё внимание, и следующая наша игра стала для него дебютом в «Барселоне». 

У Ансу впечатляющие данные, но я считаю, что подгонять и давить на него не следует. Ему 16 лет, и он ещё не несёт ответственности за обязательства, которые хочет на себя возложить.

Его нужно сопровождать, где-то помогать, чтобы этот шум вокруг него не утихал, ведь у Фати есть всё, чтобы стать очень важным игроком.

Напомним, Фати стал самым просматриваемым футболистом на известном портале Transfermarkt.

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Все комментарии
Belgie2009
Belgie2009
   730 / 989
сегодня в 10:51
Надо увольнять Месси с поста главного тренера Барсы.
abramjan
abramjan ответил Jeck Denielse
   132 / 989
сегодня в 10:38
Впечатление Месси - как основная причина появление любого игрока в составе.....)) Ералаш натуральный..))
это омерзительно он даже не стесняется это озвучивать....звездульку он поймал не слабую
Barcelona_Rostov
Barcelona_Rostov
   557 / 989
сегодня в 10:35
Фати сейчас один из лучших в команде...посмотрим,как дальше будет прогрессировать..
cevin cigan
cevin cigan
   90 / 989
сегодня в 09:28
Видать лизнул гномяре классно...а как иначе?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   32 / 989
сегодня в 09:11
Впечатление Месси - как основная причина появление любого игрока в составе.....))
Ералаш натуральный..))
ДАША Д
ДАША Д
   196 / 989
сегодня в 08:04
Сейчас перехвалят
VIPded
VIPded
   68 / 989
сегодня в 07:54
Пипец Гризманну... То-то слухи поползли про трансфер в тот же Челси, например. А раз у гнома новая молодая любимая жена, то все проясняется...)))
Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
   3 / 989
сегодня в 07:51
Вот это сказанул, молодец. А глорики кричат, что нужно уволить Вальверде, а тут мессе чуть ли не прямо заявляет, что формирует состав, пхахаха)
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