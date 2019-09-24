Месси: «Фати сразу впечатлил меня и в ближайшей игре дебютировал за нас»

Капитан «Барселоны» после победы в голосовании за звание лучшего игрока года по версии ФИФА поделился мнением о своём одноклубнике, 16-летнем вингере .

Я был впечатлён Фати в первый же день, как увидел, как он тренируется. Он привлёк моё внимание, и следующая наша игра стала для него дебютом в «Барселоне».

У Ансу впечатляющие данные, но я считаю, что подгонять и давить на него не следует. Ему 16 лет, и он ещё не несёт ответственности за обязательства, которые хочет на себя возложить.

Его нужно сопровождать, где-то помогать, чтобы этот шум вокруг него не утихал, ведь у Фати есть всё, чтобы стать очень важным игроком.