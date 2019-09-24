Представитель Стерлинга встретился с руководством «Реала»

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Агент форварда «Манчестер Сити» встретился с руководителями мадридского «Реала».

Отмечается, что интересы «королевского клуба» представлял Хосе Анхель Санчес, который является «правой рукой» президента «Реала» Флорентино Переса. В частности, обсуждалась возможность перехода Стерлинга в состав «сливочных».

Ранее сообщалось, что Стерлинг может оказаться в составе «Реала» уже в зимнее трансферное окно.