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Представитель Стерлинга встретился с руководством «Реала»

сегодня, 12:43

Агент форварда «Манчестер Сити» Рахима Стерлинга встретился с руководителями мадридского «Реала».

Отмечается, что интересы «королевского клуба» представлял Хосе Анхель Санчес, который является «правой рукой» президента «Реала» Флорентино Переса. В частности, обсуждалась возможность перехода Стерлинга в состав «сливочных».

Ранее сообщалось, что Стерлинг может оказаться в составе «Реала» уже в зимнее трансферное окно.

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
   169 / 986
сегодня в 15:16
Реалу не нужны бабы!
Надеюсь, что это бред пишут про его переход!
наблюдатель_13
наблюдатель_13
   935 / 986
сегодня в 14:50
Талант должен подкрепляться характером, без характера талант это просто месси.
Рома Олейник
Рома Олейник
   752 / 986
сегодня в 13:48
Быля, только бы эта девочка не перешла в "Реал".
ozdo
ozdo ответил allemz
   774 / 986
сегодня в 13:39
Лучше пусть Санчо берет Реал, а не его. Для меня он игрок системы Пепа , в Реале он потухнет
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