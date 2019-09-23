«Байер» оценил Хаверца в 90 млн фунтов

вчера, 20:58

Полузащитник «Байера» может покинуть команду следующим летом, сообщает издание Daily Mail. На игрока претендуют клубы Англии и Германии. «Байер» готов расстаться с Хаверцом за 90 миллионов фунтов стерлингов.

Действующее соглашение Хаверца с «Байером» рассчитано до 2022 года.