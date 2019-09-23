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«Байер» оценил Хаверца в 90 млн фунтов

вчера, 20:58

Полузащитник «Байера» Кай Хаверц может покинуть команду следующим летом, сообщает издание Daily Mail. На игрока претендуют клубы Англии и Германии. «Байер» готов расстаться с Хаверцом за 90 миллионов фунтов стерлингов.

Действующее соглашение Хаверца с «Байером» рассчитано до 2022 года.

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Все комментарии
311
311
   73 / 991
вчера в 23:44
Понятно, что за клуб такой из Германии претендует!)
Kresi frok
Kresi frok
   504 / 991
вчера в 21:25
Какой нибудь мешок клюнет однозначно!
Jake Sully
Jake Sully
   42 / 991
вчера в 21:12
Кай уже собирает чемоданы, на горизонте Сити и ПСЖ... может Юрген перехватит?)
NAZAR 007
NAZAR 007
   1 / 991
вчера в 21:07
Аппетиты к лету поубавят аптекари ) Кай, товарищ креативный,
но на 112 лямов грина не дотягивает, если только какой шейх
не выкупит контракт . Или Хаверц не начнет клепать через тур )
STVA 1
STVA 1
   81 / 991
вчера в 21:02
А что не 190 !!!
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