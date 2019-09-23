«Байер» оценил Хаверца в 90 млн фунтов

Полузащитник «Байера» Кай Хаверц может покинуть команду следующим летом, сообщает издание Daily Mail. На игрока претендуют клубы Англии и Германии. «Байер» готов расстаться с Хаверцом за 90 миллионов фунтов стерлингов.
Действующее соглашение Хаверца с «Байером» рассчитано до 2022 года.
но на 112 лямов грина не дотягивает, если только какой шейх
не выкупит контракт . Или Хаверц не начнет клепать через тур )
но на 112 лямов грина не дотягивает, если только какой шейх
не выкупит контракт . Или Хаверц не начнет клепать через тур )