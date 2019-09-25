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«Интер» обыграл «Лацио» с минимальным счетом

вчера, 23:57
ИнтерЛоготип футбольный клуб Интер (Милан)1 : 0Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)ЛациоМатч завершен

В матче 5-го тура чемпионата Италии «Интер» с минимальным счетом обыграл «Лацио». На данный момент миланский клуб занимает 1-ю строчку таблицы, «Лацио» на 6-м месте.

Милан, стадион Джузеппе Меацца

«Интернационале» - «Лацио» 1:0
Гол: Д'Амброзио 23

«Интернационале»: Ханданович, Годин, де Врей, Шкриньяр, Д'Амброзио, Барелла, Брозович, Бираги, Весино (Сенси 57), Политано (Мартинес 77), Лукаку (Санчес 83)
Главный тренер: Конте Антонио.

«Лацио»: Стракоша, Луис Фелипе, Ачерби, Баштуш, Лаццари, Милинкович-Савич (Бериша 73), Пароло, Альберто (Лейва 65), Хони, Кайседо (Иммобиле 53), Корреа
Главный тренер: Индзаги Симоне.

Предупреждения: Альберто 31, Д'Амброзио 45+2, Баштуш 73, Пароло 81, Мартинес 90

В прошлом туре «Интер» уверенно обыграл «Милан».

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Все комментарии
galem72
galem72
   129 / 961
сегодня в 09:28
Сёму давно пора уже спихивать с поста.
Groove000
Groove000
   54 / 961
сегодня в 08:06
Геронтофилы как всегда о своем... о женском)
Karkaz
Karkaz
   507 / 961
сегодня в 06:09
Юве по ходу подвинется в этом сезоне
Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
   3 / 961
сегодня в 06:07
    Anisovich
    Anisovich
       49 / 961
    сегодня в 03:22
    Интер с победой!
    BESTjuventus10
    BESTjuventus10
       551 / 961
    сегодня в 01:50
    77 пока выигрывает. Интересно на сколько хватит)
    773sergeytank
    773sergeytank
       185 / 961
    сегодня в 00:32
    После этого матча у Хандановича пятая точка должна быть в засосах))
    Binger
    Binger
       22 / 961
    сегодня в 00:01
    Интер с победой!
    juvenale
    juvenale
       27 / 961
    вчера в 23:59
    как же везет этому ****парику...если бы не кривоногие игроки Лацио и не 5ович,не видать бы трех очков кабинету
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