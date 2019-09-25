«Интер» обыграл «Лацио» с минимальным счетом

В матче 5-го тура чемпионата Италии «Интер» с минимальным счетом обыграл «Лацио». На данный момент миланский клуб занимает 1-ю строчку таблицы, «Лацио» на 6-м месте.
Милан, стадион Джузеппе Меацца
«Интернационале» - «Лацио» 1:0
Гол: Д'Амброзио 23
«Интернационале»: Ханданович, Годин, де Врей, Шкриньяр, Д'Амброзио, Барелла, Брозович, Бираги, Весино (Сенси 57), Политано (Мартинес 77), Лукаку (Санчес 83)
Главный тренер: Конте Антонио.
«Лацио»: Стракоша, Луис Фелипе, Ачерби, Баштуш, Лаццари, Милинкович-Савич (Бериша 73), Пароло, Альберто (Лейва 65), Хони, Кайседо (Иммобиле 53), Корреа
Главный тренер: Индзаги Симоне.
Предупреждения: Альберто 31, Д'Амброзио 45+2, Баштуш 73, Пароло 81, Мартинес 90
В прошлом туре «Интер» уверенно обыграл «Милан».