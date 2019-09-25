ГлавнаяНовости

«Наполи» не смог взломать оборону «Кальяри»

вчера, 23:55
НаполиЛоготип футбольный клуб Наполи (Неаполь)2 : 1Логотип футбольный клуб КальяриКальяриМатч завершен

«Наполи» проиграл «Кальяри» в рамках игры 5-го тура итальянской Серии А. Неаполитанцы (9 очков) занимают четвертое место в таблице, «сардинийцы» (9 баллов) - пятые.

Неаполь, стадион Сан-Паоло

«Наполи» - «Кальяри» 0:1 (0:0) 
Гол: Кастро 88

«Наполи»: Мерет, Ди Лоренцо, Манолас, Максимович (Кулибали 46), Кальехон , Аллан, Зелински, Мариу Руй, Лосано (Льоренте 66), Инсинье (Милик 74), Мертенс
Главный тренер: Анчелотти Карло. 

«Кальяри»: Ульсен, Каччаторе, Писакане, Клаван, Ликояннис, Нандес, Олива Хименес, Ионицэ, Рог (Кастро 72), Симеоне (Черри 74), Жоао Педро (Чеппителли 90+1)
Главный тренер: Маран Роландо. 

Предупреждения: Рог 30, Аллан 37

Удаление: Кулибали 89

В предыдущем туре «Наполи» спокойно обыграл «Лечче».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Фиорентина» обыграла «Сампдорию»
Сегодня, 00:10 Комментарии0
«Пари Сен-Жермен» сенсационно уступил «Реймсу»
Сегодня, 00:05 Комментарии0
«Интер» обыграл «Лацио» с минимальным счетом
Вчера, 23:57 Комментарии3
«Реал» уверенно обыграл «Осасуну»
Вчера, 23:57 Комментарии12
«Ливерпуль» обыграл «Милтон Кейнс Донс» в Кубке Лиги
Вчера, 23:47 Комментарии2
«Валенсия» упустила преимущество в два мяча в матче с «Хетафе»
Вчера, 22:52 Комментарии0
Обсудить
Все комментарии
Nickolai S
Nickolai S
   387 / 973
вчера в 23:58
Сами виноваты. Это непрофессионально. О каком чемпионстве может идти речь, если не дожимают в таких матчах. 20 ударов /10 в створ. Рукалицо.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100