«Наполи» не смог взломать оборону «Кальяри»

«Наполи» проиграл «Кальяри» в рамках игры 5-го тура итальянской Серии А. Неаполитанцы (9 очков) занимают четвертое место в таблице, «сардинийцы» (9 баллов) - пятые.
Неаполь, стадион Сан-Паоло
«Наполи» - «Кальяри» 0:1 (0:0)
Гол: Кастро 88
«Наполи»: Мерет, Ди Лоренцо, Манолас, Максимович (Кулибали 46), Кальехон , Аллан, Зелински, Мариу Руй, Лосано (Льоренте 66), Инсинье (Милик 74), Мертенс
Главный тренер: Анчелотти Карло.
«Кальяри»: Ульсен, Каччаторе, Писакане, Клаван, Ликояннис, Нандес, Олива Хименес, Ионицэ, Рог (Кастро 72), Симеоне (Черри 74), Жоао Педро (Чеппителли 90+1)
Главный тренер: Маран Роландо.
Предупреждения: Рог 30, Аллан 37
Удаление: Кулибали 89
В предыдущем туре «Наполи» спокойно обыграл «Лечче».