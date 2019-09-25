«Реал» уверенно обыграл «Осасуну»

Мадридский «Реал» в матче шестого тура испанской Примеры на домашнем поле обыграл «Осасуну».
Благодаря этой победе подопечные Зинедина Зидана вышли на первое место в турнирной таблице чемпионата Испании. Оба гола в составе «сливочных» записали на свой счёт юные бразильские нападающие - Родриго и Винисиус Жуниор.
Мадрид, стадион Сантьяго Бернабеу
«Реал» - «Осасуна» 2:0 (1:0)
Голы: Винисиус Жуниор 36, Родриго 72
«Реал»: Ареоля, Одриосола, Габриэль Милитао, Рамос, Начо, Каземиро, Лукас, Вальверде (Хамес 82), Кроос, Винисиус Жуниор (Родриго 71), Йович
Главный тренер: Зидан Зинедин.
«Осасуна»: Рубен, Кастельяно, Навас, Ронкалья, Эступиньян Тенорио, Ибаньес (Торрес 70), Монкайола, Мерида, Гарсиа, Кардона (Авила 66), Брандон (Вильяр Васкес 65)
Главный тренер: Аррасате Хагоба.
Предупреждения: Габриэль Милитао 10, Кастельяно 41, Начо 57, Авила 80
В субботу гостевой матч с Атлетико который оччень важен,он многое определит,а пока насладимся моментом,Реал лидер Примеры!
В субботу гостевой матч с Атлетико который оччень важен,он многое определит,а пока насладимся моментом,Реал лидер Примеры!
Милитао зверюга,надеюсь из него вылепят второго Пепе.
Васкес ниочем.
Всех с победой друзья мои.
Милитао зверюга,надеюсь из него вылепят второго Пепе.
Васкес ниочем.
Всех с победой друзья мои.