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«Реал» уверенно обыграл «Осасуну»

вчера, 23:57
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)2 : 0Логотип футбольный клуб Осасуна (Памплона)ОсасунаМатч завершен

Мадридский «Реал» в матче шестого тура испанской Примеры на домашнем поле обыграл «Осасуну».

Благодаря этой победе подопечные Зинедина Зидана вышли на первое место в турнирной таблице чемпионата Испании. Оба гола в составе «сливочных» записали на свой счёт юные бразильские нападающие - Родриго и Винисиус Жуниор.

Мадрид, стадион Сантьяго Бернабеу

«Реал» - «Осасуна» 2:0 (1:0)
Голы: Винисиус Жуниор 36, Родриго 72

«Реал»: Ареоля, Одриосола, Габриэль Милитао, Рамос, Начо, Каземиро, Лукас, Вальверде (Хамес 82), Кроос, Винисиус Жуниор (Родриго 71), Йович
Главный тренер: Зидан Зинедин.

«Осасуна»: Рубен, Кастельяно, Навас, Ронкалья, Эступиньян Тенорио, Ибаньес (Торрес 70), Монкайола, Мерида, Гарсиа, Кардона (Авила 66), Брандон (Вильяр Васкес 65)
Главный тренер: Аррасате Хагоба.

Предупреждения: Габриэль Милитао 10, Кастельяно 41, Начо 57, Авила 80

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Все комментарии
cevin cigan
cevin cigan ответил Incredulous
   71 / 973
сегодня в 00:12
Неубедительное оправдание для пятой команды чемпионата.
Он в одиночестве за барсуков шипит.
Incredulous
Incredulous ответил TypXXI
   118 / 973
сегодня в 00:11
Неубедительное оправдание для пятой команды чемпионата.
cevin cigan
cevin cigan
   71 / 973
сегодня в 00:11
Сыграли все с желанием,никто не выпадал,а это радует!
Adepta
Adepta
   42 / 973
сегодня в 00:10
Реал с победой!
TypXXI
TypXXI
сегодня в 00:05
скриньте, сливочные. Вы ведь сами понимаете, лафа не на долго:) Ахаха
eleven LC
eleven LC ответил eleven LC
   232 / 973
сегодня в 00:05
Вторая подряд победа и что важно на ноль,похоже защита сделала выводы!
В субботу гостевой матч с Атлетико который оччень важен,он многое определит,а пока насладимся моментом,Реал лидер Примеры!
cevin cigan
cevin cigan ответил Strikers188
   71 / 973
сегодня в 00:04
Рецепт сухарей Реала прост как никогда, просто соперник не наносит ни одного удара в створ ворот.
А кто им даёт?
No problem
No problem
   947 / 973
сегодня в 00:04
Гоэса с Вини с почином,будь поточнее этот толсто63й Иович,бвл б разгром.
Милитао зверюга,надеюсь из него вылепят второго Пепе.
Васкес ниочем.
Всех с победой друзья мои.
Strikers188
Strikers188
   699 / 973
сегодня в 00:03
Рецепт сухарей Реала прост как никогда, просто соперник не наносит ни одного удара в створ ворот.
Ruslan3132
Ruslan3132
   103 / 973
сегодня в 00:03
Дублем взяли 3 очка ) Родриго хорошо вошел ) С победой Мадридисты!
FERIS
FERIS
   210 / 973
сегодня в 00:00
Реал с победой!
cevin cigan
cevin cigan
   71 / 973
вчера в 23:58
МЫ ПЕРВЫЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ФанГалактикоса
ФанГалактикоса
   355 / 973
вчера в 23:58
Вау 2 сухаря подряд О_о
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