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«Валенсия» упустила преимущество в два мяча в матче с «Хетафе»

вчера, 22:52
ВаленсияЛоготип футбольный клуб Валенсия3 : 3Логотип футбольный клуб ХетафеХетафеМатч завершен

«Валенсия» сыграла вничью с «Хетафе» во встрече 6-го тура чемпионата Испании. «Летучие мыши» с 6 очками занимают тринадцатое место, «синие» (7 баллов) - десятые.

Валенсия, стадион Месталья

«Валенсия» - «Хетафе» 3:3 (3:1)
Голы: Гомес 30, Гомес 34, Ли 39 - Хайме Мата 1, Хасон 66, Анхель Родригес 69

«Валенсия»: Хауме, Рендалл Коррейя, Паулиста, Диахаби, Коста, Коклен, Парехо, Кондогбиа (Васс 83), Ли (Гонсалу Гедеш 73), Родриго, Гамейро (Гомес 10)
Главный тренер: Селадес Альберт.

«Хетафе»: Сория, Суарес, Джене, Кабрера Сасиа, Ньом (Кенеди 60), Хасон (Портильо 81), Арамбарри, Максимович, Кукурелья, Молина (Анхель Родригес 54), Хайме Мата
Главный тренер: Бордалас Хосе.

Предупреждения: Ньом 14, Гомес 31, Хайме Мата 41, Хасон 45+2, Джене 56

В прошлом туре «Валенсия» потеряла очки в игре с «Леганесом».

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