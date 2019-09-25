«Валенсия» упустила преимущество в два мяча в матче с «Хетафе»

«Валенсия» сыграла вничью с «Хетафе» во встрече 6-го тура чемпионата Испании. «Летучие мыши» с 6 очками занимают тринадцатое место, «синие» (7 баллов) - десятые.
Валенсия, стадион Месталья
«Валенсия» - «Хетафе» 3:3 (3:1)
Голы: Гомес 30, Гомес 34, Ли 39 - Хайме Мата 1, Хасон 66, Анхель Родригес 69
«Валенсия»: Хауме, Рендалл Коррейя, Паулиста, Диахаби, Коста, Коклен, Парехо, Кондогбиа (Васс 83), Ли (Гонсалу Гедеш 73), Родриго, Гамейро (Гомес 10)
Главный тренер: Селадес Альберт.
«Хетафе»: Сория, Суарес, Джене, Кабрера Сасиа, Ньом (Кенеди 60), Хасон (Портильо 81), Арамбарри, Максимович, Кукурелья, Молина (Анхель Родригес 54), Хайме Мата
Главный тренер: Бордалас Хосе.
Предупреждения: Ньом 14, Гомес 31, Хайме Мата 41, Хасон 45+2, Джене 56
В прошлом туре «Валенсия» потеряла очки в игре с «Леганесом».