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Кикнадзе прокомментировал вылет «Локомотива» из Кубка России

сегодня, 12:58
БалтикаЛоготип футбольный клуб Балтика (Калининград)0 : 0Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивЗакончился после серии пенальти

Гендиректор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе поделился мнением по поводу неудачного выступления клуба в Кубке России. 

Никакого разочарования от вчерашнего результата нет. Мы поехали молодёжным составом, плюс были ребята, которые возвращаются после травм или не имеют достаточного количества практики. Играть с листа всегда тяжело, «Балтика» была предельно мотивирована на игру. В данной ситуация наша команда показала себя достойно. Мы бились, играли. Это самое главное, чего мы требуем от команды — результат придёт, идём дальше. 

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Все комментарии
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1 ответил Leha-ha50
   92 / 954
сегодня в 13:31
Хотели малой кровью обойтись, не вышло!!! С командами РПЛ - это часто случается!!!
Да ладно, малой кровью! Откровенный слив, вот и все. Игра с бомжами, а потом и с Атлетико гораздо дороже кубка.
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1
   92 / 954
сегодня в 13:30
Дурик, ты зачем Живоглядова с Джорджевичем покупал ?
Чист
Чист
   202 / 954
сегодня в 13:28
откровенный слив -что то надо делать -спорт перешёл на чистый бизнес игроки ничего не делая миллионы получают тренеры не отстают рукодство футбола там вообще тёмный лес - и хорошо бы было если они свои деньги крутили - ведь все бюджет пилят и откровенно издеваются над людьми - сколько это может продолжаться
Т34
Т34
   42 / 954
сегодня в 13:25
Не всегда прокатывает на халяву выиграть. Это уже не раз подтверждалось.
Leha-ha50
Leha-ha50
   8 / 954
сегодня в 13:21
Хотели малой кровью обойтись, не вышло!!! С командами РПЛ - это часто случается!!!
ДСА
ДСА
   161 / 954
сегодня в 13:06
Сдали игру, делов-то.
112910415
112910415
   70 / 954
сегодня в 13:05
определённо намекает на плановый слив
STVA 1
STVA 1
   93 / 954
сегодня в 13:00
Красиво отмазался!
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