Кикнадзе прокомментировал вылет «Локомотива» из Кубка России

Гендиректор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе поделился мнением по поводу неудачного выступления клуба в Кубке России.

Никакого разочарования от вчерашнего результата нет. Мы поехали молодёжным составом, плюс были ребята, которые возвращаются после травм или не имеют достаточного количества практики. Играть с листа всегда тяжело, «Балтика» была предельно мотивирована на игру. В данной ситуация наша команда показала себя достойно. Мы бились, играли. Это самое главное, чего мы требуем от команды — результат придёт, идём дальше.