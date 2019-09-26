Осорио ждет своего дебюта в РПЛ

Защитник «Зенита» признался, что ждет своего дебюта в РПЛ .

Жду ли дебюта в РПЛ ? Конечно! Каждому футболисту хочется играть как можно чаще, и пусть это получается не всегда — всякий раз, когда выпадает шанс помочь команде, я должен быть готов на сто процентов.



Это хорошая расстановка, одна из тех, которые мы должны иметь, держа в уме турниры, в которых принимаем участие. Особенно эта защитная стена важна в Лиге чемпионов, где играют команды с сильным нападением и где необходимо иметь в обороне надежную тактику.