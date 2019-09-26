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Осорио ждет своего дебюта в РПЛ

сегодня, 12:57

Защитник «Зенита» Йордан Осорио признался, что ждет своего дебюта в РПЛ

Жду ли дебюта в РПЛ? Конечно! Каждому футболисту хочется играть как можно чаще, и пусть это получается не всегда — всякий раз, когда выпадает шанс помочь команде, я должен быть готов на сто процентов.

 Это хорошая расстановка, одна из тех, которые мы должны иметь, держа в уме турниры, в которых принимаем участие. Особенно эта защитная стена важна в Лиге чемпионов, где играют команды с сильным нападением и где необходимо иметь в обороне надежную тактику.

Ранее Осорио прокомментировал матч Кубка России против «Енисея».  

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А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
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сегодня в 13:18
малкам,маркизио,забалотный и многие другие тоже ждали ((((
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