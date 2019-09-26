«Эйбар» обыграл «Севилью», уступая по ходу матча в два мяча

«Эйбар» обыграл «Севилью» в рамках 6-го тура чемпионата Испании. «Оружейники» (5 очков) поднялись на шестнадцатое место в турнирной таблице, севильцы (10 баллов) - седьмые.
Эйбар, стадион Мунисипал де Ипуруа
«Эйбар» - «Севилья» 3:2 (0:2)
Голы: Орельяна 65 (пенальти), Леон 77, Анхель 82 - Окампос 11, Торрес 33
«Эйбар»: Дмитрович, Арбилья, Оливейра, Рамис (де Бласис 46), Анхель, Эспозито, Диоп, Леон (Альварес 88), Орельяна, Инуи (Эскаланте 32), Кике
Главный тренер: Мендилибар Хосе Луис.
«Севилья»: Вацлик, Навас, Диего, Карришу (Кунде 61), Эскудеро, Хордан (Гудель 68), Фернандо, Эвер Банега, Окампос, Эль-Хаддади, Торрес (Позо 79)
Главный тренер: Лопетеги Хулен.
Предупреждения: Арбилья 19, Эскудеро 49, Эспозито 56, Хордан 70, Гудель 84, Диего 90+1, Оливейра 90+4
В предыдущем туре «Севилья» уступила мадридскому «Реалу».
Реал чемпион.
Реал чемпион.