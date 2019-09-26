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«Эйбар» обыграл «Севилью», уступая по ходу матча в два мяча

сегодня, 21:53
ЭйбарЛоготип футбольный клуб Эйбар3 : 2Логотип футбольный клуб СевильяСевильяМатч завершен

«Эйбар» обыграл «Севилью» в рамках 6-го тура чемпионата Испании. «Оружейники» (5 очков) поднялись на шестнадцатое место в турнирной таблице, севильцы (10 баллов) - седьмые.

Эйбар, стадион Мунисипал де Ипуруа

«Эйбар» - «Севилья» 3:2 (0:2)
Голы: Орельяна 65 (пенальти), Леон 77, Анхель 82 - Окампос 11, Торрес 33

«Эйбар»: Дмитрович, Арбилья, Оливейра, Рамис  (де Бласис 46), Анхель, Эспозито, Диоп, Леон (Альварес 88), Орельяна, Инуи (Эскаланте 32), Кике
Главный тренер: Мендилибар Хосе Луис.

«Севилья»: Вацлик, Навас, Диего, Карришу (Кунде 61), Эскудеро, Хордан (Гудель 68), Фернандо, Эвер Банега, Окампос, Эль-Хаддади, Торрес (Позо 79)
Главный тренер: Лопетеги Хулен.

Предупреждения: Арбилья 19, Эскудеро 49, Эспозито 56, Хордан 70, Гудель 84, Диего 90+1, Оливейра 90+4

В предыдущем туре «Севилья» уступила мадридскому «Реалу».

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Все комментарии
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   217 / 938
сегодня в 22:47
С победой Эйбар
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
   743 / 938
сегодня в 22:15
Клоун, извиняюсь, Мыловар бы сказал: "Великая команда потеряла великого Антошку")
Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
   2 / 938
сегодня в 22:04
Жесть.
Реал чемпион.
cevin cigan
cevin cigan
   34 / 938
сегодня в 22:01
Вот бы их в лайве поймать после первого тайма!!!!!!!!!!!! кэф наверное атомный был!
abrek123
abrek123
   105 / 938
сегодня в 21:59
Эйбар молодцы просто вышли на второй тайм и поломали Севелью не на секунду не думая о обороне когда даже сравняли гнули свою линию атакующую)))
barcelona and cruyff
barcelona and cruyff
   216 / 938
сегодня в 21:56
Супер матч удался. В Испании та еще конкуренция
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