«Аякс» разгромил «Фортуну». Промес оформил хет-трик

«Аякс» с крупным счётом победил «Фортуну» в перенесённом матче 4-го тура чемпионата Нидерландов. Бывший игрок «Спартака» Квинси Промес отличился тремя забитыми мячами.
Амстердам, стадион Йохан Кройф Арена
«Аякс» - «Фортуна» - 5:0 (0:0)
Голы: Промес 50, Нерес 53, Промес 68, Хэрриес 77 (автогол), Промес 83
«Аякс»: Онана, Блинд, Тальяфико, Фелтман, Альварес (Хунтелар 46), Дест (Схюрс 78), ван де Бек (Гравенберх 70), Марин, Тадич, Промес, Нерес.
«Фортуна»: Кошелев, Пасслак, Пинту, Ниняй, Амьо (Угур 61), Кокс, Теки, Сметс, Димерс, Сисс (Карялайнен 79), Самбу (Хэрриес 57).
Предупреждения: Сисс 76, Промес 82
В предыдущем матче «Аякс» сыграл вничью с ПСВ (1:1). В той встрече Промесу также удалось поразить ворота соперника.