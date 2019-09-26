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«Аякс» разгромил «Фортуну». Промес оформил хет-трик

сегодня, 01:27
АяксЛоготип футбольный клуб Аякс (Амстердам)5 : 0Логотип футбольный клуб Фортуна (Ситтард)ФортунаМатч завершен

«Аякс» с крупным счётом победил «Фортуну» в перенесённом матче 4-го тура чемпионата Нидерландов. Бывший игрок «Спартака» Квинси Промес отличился тремя забитыми мячами.

Амстердам, стадион Йохан Кройф Арена

«Аякс» - «Фортуна» - 5:0 (0:0)
Голы: Промес 50, Нерес 53, Промес 68, Хэрриес 77 (автогол), Промес 83

«Аякс»: Онана, Блинд, Тальяфико, Фелтман, Альварес (Хунтелар 46), Дест (Схюрс 78), ван де Бек (Гравенберх 70), Марин, Тадич, Промес, Нерес.

«Фортуна»: Кошелев, Пасслак, Пинту, Ниняй, Амьо (Угур 61), Кокс, Теки, Сметс, Димерс, Сисс (Карялайнен 79), Самбу (Хэрриес 57).

Предупреждения: Сисс 76, Промес 82

В предыдущем матче «Аякс» сыграл вничью с ПСВ (1:1). В той встрече Промесу также удалось поразить ворота соперника.

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Anisovich
Anisovich
   44 / 967
сегодня в 02:23
Было бы кого громить.
spartak never die
spartak never die
сегодня в 02:19
Антоха красавчик.В Аяксе вернулся на свой уровень.Севилья не его команда,хотя тоже красно-белая)
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