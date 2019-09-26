«Локомотив» вылетел из Кубка России

Московский «Локомотив» уступил «Балтике» в матче Кубка России и завершил выступление в турнире.
Основное время встречи закончилось вничью. В серии пенальти удачливей оказались игроки команды из Калининграда.
Калининград, стадион Балтика
Балтика - Локомотив 1:1 (серия пенальти - 4:1)
Голы: Казаев 75 - Эдер 31
«Балтика»: Бориско, Тишкин, Плопа, Мещанинов (Наилсон 89), Дудиев (Макарчук 87), Альшин, Кащелан, Казаев, Глушков, Маркин, де Андраде Родригес
Главный тренер: Калешин Евгений.
«Локомотив»: Коченков, Кверквелия, Идову, Мурило Серкейра, Рыбус, Коломейцев, Рыбчинский, Куликов, Тугарев, Джорджевич, Эдер
Главный тренер: Сёмин Юрий.
Предупреждения: Кверквелия 47, Казаев 51, Куликов 64, Мещанинов 71, Эдер 83, Коломейцев 85
Напомним, что ранее Кубок России покинуло московское «Динамо», уступив «Лучу».
И на фоне этой всеобщей футбольной усталости наших клубов президент Зенита Медведев мечтает, чтобы в финале футбольной Лиги чемпионов в 2021 году, который пройдёт в Санкт-Петербурге, выступил Зенит. Весёлый человек, однако...
И на фоне этой всеобщей футбольной усталости наших клубов президент Зенита Медведев мечтает, чтобы в финале футбольной Лиги чемпионов в 2021 году, который пройдёт в Санкт-Петербурге, выступил Зенит. Весёлый человек, однако...
Браво Кашчелан !!!!!!!!!
Браво Кашчелан !!!!!!!!!
Балтику с заслуженной победой!!!
Будь ребята в Балтике чуть помастеровитее , то могли бы и в основное время выиграть!!!
Балтику с заслуженной победой!!!
Будь ребята в Балтике чуть помастеровитее , то могли бы и в основное время выиграть!!!