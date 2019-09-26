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«Локомотив» вылетел из Кубка России

сегодня, 00:19
БалтикаЛоготип футбольный клуб Балтика (Калининград)2 : 3Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивЗакончился в доп. время

Московский «Локомотив» уступил «Балтике» в матче Кубка России и завершил выступление в турнире.

Основное время встречи закончилось вничью. В серии пенальти удачливей оказались игроки команды из Калининграда.

Калининград, стадион Балтика

Балтика - Локомотив 1:1 (серия пенальти - 4:1)
Голы: Казаев 75 - Эдер 31

«Балтика»: Бориско, Тишкин, Плопа, Мещанинов (Наилсон 89), Дудиев (Макарчук 87), Альшин, Кащелан, Казаев, Глушков, Маркин, де Андраде Родригес
Главный тренер: Калешин Евгений.

«Локомотив»: Коченков, Кверквелия, Идову, Мурило Серкейра, Рыбус, Коломейцев, Рыбчинский, Куликов, Тугарев, Джорджевич, Эдер
Главный тренер: Сёмин Юрий.

Предупреждения: Кверквелия 47, Казаев 51, Куликов 64, Мещанинов 71, Эдер 83, Коломейцев 85

Напомним, что ранее Кубок России покинуло московское «Динамо», уступив «Лучу».

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Все комментарии
Олег Борткевич
Олег Борткевич ответил 7 из 9
   299 / 967
сегодня в 02:17
У Зенита нет друзей. Ваши друзья разве что клопы и вши.
Думаешь. от тебя перебегут?
Заполярный
Заполярный
   107 / 967
сегодня в 02:12
БАЛТИКУ С ПОБЕДОЙ.
spartak never die
spartak never die ответил Владимир Дыкин
сегодня в 02:12
Первых участников полуфинала Кубка России можно назвать - это Оренбург и Урал. Два других полуфиналиста - это Зенит и ЦСКА/Ростов. Интрига Кубка России пропала уже на стадии 1/16. В итоге - следующим участником в Лиге Европы от России будет "Урал". А годами раньше - Уфа и Арсенал. Результаты их выступлений известны. Деградирует футбол России. Краснодар и ЦСКА с треском проваливают свои матчи в Лиге Европы болгарам и прочим швейцарцам, а наши спортивные комментаторы находят оправдание этому позору. Они, мол, берегли силы для предстоящей между ЦСКА и Краснодаром игры в РПЛ. Дурдом какой-то... А сегодня Локомотив с Краснодаром берегли силы неизвестно для чего и выставили на матчи Кубка России полурезервные составы. Зенит и Ростов от них не отстали. Также выставили дублеров, но хотя бы победили. Устают наши "кудесники кожаного мяча" от непосильного труда на футбольном поле. И на фоне этой всеобщей футбольной усталости наших клубов президент Зенита Медведев мечтает, чтобы в финале футбольной Лиги чемпионов в 2021 году, который пройдёт в Санкт-Петербурге, выступил Зенит. Весёлый человек, однако...
Российский футбол стремительно деградирует,как и вся страна в целом.Здесь трудно не согласиться.
spartak never die
spartak never die
сегодня в 02:10
Слили в угоду чемпионату и ЛЧ.Что тут непонятного.Вторым составом Балтику одолеть не вышло.
Зеленыйслоник
Зеленыйслоник ответил Мысыктар
   515 / 967
сегодня в 01:42
ЛЧ? ухахаха
    Владимир Дыкин
    Владимир Дыкин
       573 / 967
    сегодня в 01:24
    Первых участников полуфинала Кубка России можно назвать - это Оренбург и Урал. Два других полуфиналиста - это Зенит и ЦСКА/Ростов. Интрига Кубка России пропала уже на стадии 1/16. В итоге - следующим участником в Лиге Европы от России будет "Урал". А годами раньше - Уфа и Арсенал. Результаты их выступлений известны. Деградирует футбол России. Краснодар и ЦСКА с треском проваливают свои матчи в Лиге Европы болгарам и прочим швейцарцам, а наши спортивные комментаторы находят оправдание этому позору. Они, мол, берегли силы для предстоящей между ЦСКА и Краснодаром игры в РПЛ. Дурдом какой-то... А сегодня Локомотив с Краснодаром берегли силы неизвестно для чего и выставили на матчи Кубка России полурезервные составы. Зенит и Ростов от них не отстали. Также выставили дублеров, но хотя бы победили. Устают наши "кудесники кожаного мяча" от непосильного труда на футбольном поле.

    И на фоне этой всеобщей футбольной усталости наших клубов президент Зенита Медведев мечтает, чтобы в финале футбольной Лиги чемпионов в 2021 году, который пройдёт в Санкт-Петербурге, выступил Зенит. Весёлый человек, однако...
    амурец
    амурец
       91 / 967
    сегодня в 01:07
    Слили кубок, зачем?
    minai
    minai ответил drug01
       58 / 967
    сегодня в 00:44
    Решили на первой остановке сойти!!!!
    Подставили зад, чтобы их пинком вышибли на первой остановке.
    Мысыктар
    Мысыктар ответил 25процентный клоун
       500 / 967
    сегодня в 00:34
    Удачи Локо в ЛЧ, а кубок нам оставьте, и чемпионат
    ЛЧ? ухахаха
    7 из 9
    7 из 9 ответил Питер Ман
       9 / 967
    сегодня в 00:34
    Просто идеально для Зенита, всего один серьезный матч по сетке - домашний полуфинал с друзьями или ростовом. Кубок наш!
    У Зенита нет друзей. Ваши друзья разве что клопы и вши.
    drug01
    drug01
       164 / 967
    сегодня в 00:33
    Решили на первой остановке сойти!!!!
    Evilhuman
    Evilhuman
       5 / 967
    сегодня в 00:33
    Паровозы слились, минус быки,по сути остались Зенит,ЦСКА и Ростов и то если серьезно отнесутся, остальные массовка
    Союзник противников
    Союзник противников
       14 / 967
    сегодня в 00:31
    Теперь оскорблённому Палычу надо реабилитироваться в матче с "Зенитом".А как это поражение аукнется-увидим.
    Союзник противников
    Союзник противников ответил abrek123
       14 / 967
    сегодня в 00:30
    Матч хороший но игроки Балтики очень плохого класса чтоб точный пасс отдать им надо 3-5 касаний при 1-2 все в молоко как и удары..Думаю легкий соперник Балтика для следующего клуба РПЛ кто выставит основной состав..
    Вроде они с "Торпедо" играют.А чего мастера из "Локо" не потянули "слабаков"?
    minai
    minai
       58 / 967
    сегодня в 00:29
    Браво Кёниг !!! Пустили под откос ржавый паровоз !!
    Twisted
    Twisted
       588 / 967
    сегодня в 00:29
    Ничего страшного
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       11 / 967
    сегодня в 00:28
    Удачи Локо в ЛЧ, а кубок нам оставьте, и чемпионат
    Союзник противников
    Союзник противников ответил Питер Ман
       14 / 967
    сегодня в 00:28
    Просто идеально для Зенита, всего один серьезный матч по сетке - домашний полуфинал с друзьями или ростовом. Кубок наш!
    ...и Кубок ЛЧ уже упаковывают.Осталось адрес написать :Земля,До востребования...
    Мысыктар
    Мысыктар
       500 / 967
    сегодня в 00:26
    Балтика красавцы))
    Союзник противников
    Союзник противников
       14 / 967
    сегодня в 00:26
    Лучший матч дня.Браво,"Балтика"!
    Leha-ha50
    Leha-ha50 ответил Питер Ман
       6 / 967
    сегодня в 00:26
    Просто идеально для Зенита, всего один серьезный матч по сетке - домашний полуфинал с друзьями или ростовом. Кубок наш!
    Не говори :"Гоп",- пока планку не пощупал!?! А вдруг она приварена, можно и расшибиться!?!
    vovinho11
    vovinho11
       532 / 967
    сегодня в 00:26
    Прости..... из Черкизово, из Черкизово, из Черкизово! Браво
    EAGinLE
    EAGinLE
       42 / 967
    сегодня в 00:25
    Молодцы Балтика .
    Браво Кашчелан !!!!!!!!!
    abrek123
    abrek123
       70 / 967
    сегодня в 00:24
    Матч хороший но игроки Балтики очень плохого класса чтоб точный пасс отдать им надо 3-5 касаний при 1-2 все в молоко как и удары..Думаю легкий соперник Балтика для следующего клуба РПЛ кто выставит основной состав..
    Leha-ha50
    Leha-ha50 ответил За адекватность
       6 / 967
    сегодня в 00:23
    Как по мне великолепный матч и по качеству и в плане драматургии выдали команды, хотя "Локо" и не основой играл. Игроки "Балтики", как говорится, сражались как львы и победили, пусть и в серии пенальти. Грубо 20000 зрителей на стадионе, чудная атмосфера. Ну и левая часть кубковой сетки приобрела интересный вариант. Из клубов РФПЛ остались только "Урал", "Арсенал" и "Оренбург". Парфенову и карты в руки на пути к третьему финалу подряд.
    Левая часть просто удивляет. Там еще и Торпедо с Химками покувыркаются!!!
    swift stream
    swift stream
       152 / 967
    сегодня в 00:22
    Локомотив поступил мудро.
    oFANATo
    oFANATo
       51 / 967
    сегодня в 00:22
    Палыч решил слить кубок? Всю основу оставил дома. Балтика за это наказала.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
       6 / 967
    сегодня в 00:21
    Сумасшедший матч!!! Командам респект!!!
    Балтику с заслуженной победой!!!
    Будь ребята в Балтике чуть помастеровитее , то могли бы и в основное время выиграть!!!
    За адекватность
    За адекватность
       15 / 967
    сегодня в 00:20
    Как по мне великолепный матч и по качеству и в плане драматургии выдали команды, хотя "Локо" и не основой играл. Игроки "Балтики", как говорится, сражались как львы и победили, пусть и в серии пенальти. Грубо 20000 зрителей на стадионе, чудная атмосфера. Ну и левая часть кубковой сетки приобрела интересный вариант. Из клубов РФПЛ остались только "Урал", "Арсенал" и "Оренбург". Парфенову и карты в руки на пути к третьему финалу подряд.
    Питер Ман
    Питер Ман
       24 / 967
    сегодня в 00:20
    Просто идеально для Зенита, всего один серьезный матч по сетке - домашний полуфинал с друзьями или ростовом. Кубок наш!
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