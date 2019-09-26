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«Фиорентина» обыграла «Сампдорию»

сегодня, 00:10
ФиорентинаЛоготип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)2 : 1Логотип футбольный клуб Сампдория (Генуя)СампдорияМатч завершен

«Фиорентина» одержала долгожданную победу. В матче пятого тура Серии А «фиалки» переиграли дома «Сампдорию».

Благодаря этому, «Фиорентина» покинула последнюю строчку в турнирной таблице, а также прервала свою серию неудач.

Флоренция, стадион Артемио Франки

«Фиорентина» - «Сампдория» 2:1 (1:0)
Голы: Пеццелья 31, Кьеза 57 - Бонаццоли 79

«Фиорентина»: Дронговски, Миленкович, Пеццелья, Касерес, Поль Лирола, Пульгар, Бадель, Кастровилли (Бенасси 82), Дальберт, Кьеза (Влахович 90+3), Рибери (Соттил 73)
Главный тренер: Монтелла Винченцо.

«Сампдория»: Аудеро, Берешиньски, Мурильо, Колли, Депаоли, Экдаль, Виейра, Мурру, Рамирес (Ригони 46), Капрари (Чабот 65), Габбьядини (Бонаццоли 46)
Главный тренер: Ди Франческо Эусебио.

Предупреждения: Берешиньски 21, Виейра 39, Мурильо 43, Дальберт 47, Мурильо 54, Депаоли 76, Поль Лирола 88, Соттил 90+2, Пульгар 90+4

Удаления: Мурильо 54

Напомним, что матч прошлого тура между «Фиорентиной» и «Аталантой» был прерван из-за расизма.

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Все комментарии
Али Самаркандский
Али Самаркандский
   418 / 967
сегодня в 01:21
Приятная Новость
BESTjuventus10
BESTjuventus10
   637 / 967
сегодня в 00:42
у фиоры хоть болелы тут есть?)
1 команда
1 команда
   175 / 967
сегодня в 00:19
Фиорентину с победой!
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