«Фиорентина» обыграла «Сампдорию»

сегодня, 00:10

«Фиорентина» одержала долгожданную победу. В матче пятого тура Серии А «фиалки» переиграли дома «Сампдорию».

Благодаря этому, «Фиорентина» покинула последнюю строчку в турнирной таблице, а также прервала свою серию неудач.

Флоренция, стадион Артемио Франки

«Фиорентина» - «Сампдория» 2:1 (1:0)

Голы: Пеццелья 31, Кьеза 57 - Бонаццоли 79

«Фиорентина»: Дронговски, Миленкович, Пеццелья, Касерес, Поль Лирола, Пульгар, Бадель, Кастровилли (Бенасси 82), Дальберт, Кьеза (Влахович 90+3), Рибери (Соттил 73)

Главный тренер: Монтелла Винченцо.

«Сампдория»: Аудеро, Берешиньски, Мурильо, Колли, Депаоли, Экдаль, Виейра, Мурру, Рамирес (Ригони 46), Капрари (Чабот 65), Габбьядини (Бонаццоли 46)

Главный тренер: Ди Франческо Эусебио.

Предупреждения: Берешиньски 21, Виейра 39, Мурильо 43, Дальберт 47, Мурильо 54, Депаоли 76, Поль Лирола 88, Соттил 90+2, Пульгар 90+4

Удаления: Мурильо 54

Напомним, что матч прошлого тура между «Фиорентиной» и «Аталантой» был прерван из-за расизма.