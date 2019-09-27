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Геркус оценил трансферную кампанию «Динамо»

сегодня, 09:38

Трансферную кампанию московского «Динамо» оценил бывший президент «Локомотива» Илья Геркус.

Процессы непростые и противоречивые. Клуб пытается выстроить структуру какого-то успеха, выстроить команду. Играют с листа, им непросто — все делается в условиях начавшегося сезона. Клуб под давлением, потому что заявил — возможно, скоропалительно — о высоких задачах, это уязвимая позиция. Сейчас клубу некомфортно — инвестиции сделаны, результата нет. Тут тяжко, у болельщиков начинается паника, что порождает давление.

Ранее Геркус заявил, что «Зенит» выглядит мощнее «Локомотива». 

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