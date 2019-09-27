Геркус оценил трансферную кампанию «Динамо»

Трансферную кампанию московского «Динамо» оценил бывший президент «Локомотива» Илья Геркус.

Процессы непростые и противоречивые. Клуб пытается выстроить структуру какого-то успеха, выстроить команду. Играют с листа, им непросто — все делается в условиях начавшегося сезона. Клуб под давлением, потому что заявил — возможно, скоропалительно — о высоких задачах, это уязвимая позиция. Сейчас клубу некомфортно — инвестиции сделаны, результата нет. Тут тяжко, у болельщиков начинается паника, что порождает давление.