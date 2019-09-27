Роман Березовский: «Грозненцам нужна свежая кровь».

Тренер «Сочи» поделился своим мнением по поводу соперника перед матчем 11-го тура РПЛ между сочинской командой и «Ахматом».

Мне кажется, что «Ахмату» чуть-чуть не хватило в плане комплектации состава, новых игроков, нового вдох. Команда уже не первый сезон играет фактически тем же составом, при этом многие ребята становятся возрастными. Наверное, грозненцам нужна свежая кровь. Тем не менее уверен, что они будут с нами биться на максимуме и матч получится очень сложным для обеих команд и интересным для болельщиков.