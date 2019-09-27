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Роман Березовский: «Грозненцам нужна свежая кровь».

сегодня, 08:24
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи-:-Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)Ахмат30.09.2019 в 19:30 Не начался

Тренер «Сочи» Роман Березовский поделился своим мнением по поводу соперника перед матчем 11-го тура РПЛ между сочинской командой и «Ахматом».

 Мне кажется, что «Ахмату» чуть-чуть не хватило в плане комплектации состава, новых игроков, нового вдох. Команда уже не первый сезон играет фактически тем же составом, при этом многие ребята становятся возрастными. Наверное, грозненцам нужна свежая кровь. Тем не менее уверен, что они будут с нами биться на максимуме и матч получится очень сложным для обеих команд и интересным для болельщиков.

В прошлом туре «Сочи» обыграл на выезде московское «Динамо».

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Все комментарии
Некошерная свинья
Некошерная свинья
   465 / 913
сегодня в 09:38
С учетом недавней истории России, звучит двусмысленно.
ermak6848
ermak6848
   199 / 913
сегодня в 09:17
да эта " свежая кровь ", всем клубам нужна...
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   124 / 913
сегодня в 09:03
Тренерского состава Терека это тоже касается.
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