Кучаев прокомментировал вызов в молодежную сборную РФ

сегодня, 08:56

Вызов в молодежную сборную РФ для подготовки к матчам отборочного турнира чемпионата Европы 2021 года с Польшей и Эстонией прокомментировал игрок ЦСКА .

Если честно, удивился вызову в молодёжную сборную России. Я провёл немного игр и не рассчитывал ехать в сборную. Собирался отправиться в Рязань, всё распланировал. Слышал, что хотят вызвать, но всё равно не верил. Оказалось, что правда.

Ранее Кучаев рассказал, как ощущал себя в психологическом плане после тяжёлой травмы, полученной в мае прошлого года.