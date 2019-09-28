Силва: «Конечно, мы разочарованы турнирным положением»

Главный тренер «Эвертона» рассказал о турнирном положении своей команды. После 6 туров АПЛ «ириски» располагаются на 14-й строчке в таблице.

Конечно, мы разочарованы. Но мы знаем, что сезон только начинается, еще рано паниковать.

Если мы наберем три очка в следующей игре, то ситуация кардинально изменится. Все в таблице располагаются слишком близко друг к другу. Мы знаем, что мы делаем, знаем, над чем нам стоит работать, а результаты придут.