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Силва: «Конечно, мы разочарованы турнирным положением»

сегодня, 10:22

Главный тренер «Эвертона» Марку Силва рассказал о турнирном положении своей команды. После 6 туров АПЛ «ириски» располагаются на 14-й строчке в таблице. 

Конечно, мы разочарованы. Но мы знаем, что сезон только начинается, еще рано паниковать. 

Если мы наберем три очка в следующей игре, то ситуация кардинально изменится. Все в таблице располагаются слишком близко друг к другу. Мы знаем, что мы делаем, знаем, над чем нам стоит работать, а результаты придут. 

Напомним, что в шестом туре АПЛ «Эвертон» проиграл «Шеффилду».  

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Все комментарии
vadexus
vadexus
   338 / 849
сегодня в 10:30
Всего лишь разочарованы?
STVA 1
STVA 1
   91 / 849
сегодня в 10:24
Еще не вечер. Шип уже близко)))
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