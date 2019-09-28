Крыховяк: «В этом сезоне идеально сыграли с „Уралом“»

Полузащитник московского «Локомотива» поделился мнением об идеальном матче своей команды в текущем сезоне.

Думаю, идеальной была игра с «Уралом» (4:0) – мы использовали каждый шанс, показывали очень хороший футбол. Для меня идеальный матч, когда на протяжении всех 90 минут каждый игрок максимально сконцентрирован, когда игра получается красивой и интересной. И конечно же, забитые мячи.

Матч с „Байером“ был идеальным с точки зрения того, как мы смогли использовать свои сильные стороны, при этом нивелируя недостатки. Мы отдали сопернику мяч, но при этом не выходили из прессинга, отлично двигались без мяча и использовали свои моменты. С точки зрения тактики – да, матч был идеальным. Главное – победа дала уверенность в своих силах. Нам вполне по силам выходить в евровесну.