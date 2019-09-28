ГлавнаяНовости

«Локомотив» отстоял победу в матче с «Зенитом» благодаря ВАР

сегодня, 21:01
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

«Локомотив» обыграл «Зенит» во встрече 11-го тура российской Премьер-Лиги. «Железнодорожники» набрали 23 очка и занимают второе место в турнирной таблице, питерцы ( 23 балла) - третьи.

Москва, стадион РЖД Арена

«Локомотив» - «Зенит» 1:0 (0:0)
Голы: Крыховяк 49

«Локомотив»: Гильерме, Рыбус, Чорлука, Хеведес , Игнатьев, Мурило Серкейра, Мариу, Крыховяк, Баринов, Жемалетдинов, Смолов (Коломейцев 90+2)
Главный тренер: Сёмин Юрий.

«Зенит»: Лунёв, Дуглас Сантос, Ракицкий, Иванович, Караваев, Жирков (Мак 71), Вильмар Барриос, Оздоев, Азмун (Кузяев 60), Дзюба, Дриусси (Сутормин 82)
Главный тренер: Семак Сергей.

Предупреждения: Крыховяк 21, Кузяев 83, Вильмар Барриос 85, Ракицкий 90

Судья: Вилков Михаил.

В предыдущем туре «Локомотив» с трудом, но обыграл «Оренбург».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Манчестер Сити» одержал выездную победу над «Эвертоном»
Сегодня, 21:28 ВидеоКомментарии22
Дортмундская «Боруссия» оступилась в игре с «Вердером»
Сегодня, 21:23 Комментарии11
«Интер» обыграл «Сампдорию», Санчес забил гол и получил красную карточку
Сегодня, 20:55 ВидеоКомментарии28
Очередной гол Неймара принес победу ПСЖ в игре с «Бордо»
Сегодня, 20:22 Комментарии10
Гол Кейна позволил «Тоттенхэму» обыграть «Саутгемптон»
Сегодня, 19:05 Комментарии6
«Барселона» без Месси одержала победу над «Хетафе»
Сегодня, 18:59 ВидеоКомментарии86
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Ice van Reed
Ice van Reed
   91 / 854
сегодня в 22:13
Красавцы Лько, сделали Зеню!!!!
kostjan 58
kostjan 58 ответил Паровозов
   797 / 854
сегодня в 22:13
Вчистую переиграли сегодня фк зенит, первый опасный момент провинциалы создали только на 75 мин матча, браво Палыч , браво команда !
а вот и ваша заносчивасть проявляется ...провинциалы а вы видимо пуп земли...некрасиво как то..
Locomotive Breath
Locomotive Breath ответил Паровозов
   55 / 854
сегодня в 22:12
Жоу Мариу топ футболист для РПЛ, сколько же раз он оставлял в дураках игроков зенита.
По обращению с мячом - круче его нет в РПЛ. Хорошо, что он у нас.
Николай к
Николай к ответил Саня Локомотив
   632 / 854
сегодня в 22:11
Да все видили что Локо полностью переиграл зеню.
Что мы от питерских видели-передачи на фланг в аут и искаженное лицо дзюбы.
Мне так то ровно было кто победит но тут паравозы заслуженно выйграли.
Возили зеню весь матч.
PS. Гол Смолова считаю отменненым ошибочно.
Паровозов
Паровозов
   133 / 854
сегодня в 22:10
Жоу Мариу топ футболист для РПЛ, сколько же раз он оставлял в дураках игроков зенита.
Locomotive Breath
Locomotive Breath ответил Ваня лучший
   55 / 854
сегодня в 22:10
Попей водички и успокойся. Мы немного в футболе разбираемся. Локо выиграл на классе.
Это от бессилия сообщено. Даже водичка не поможет.)
plusnindimon
plusnindimon ответил kinderpingui
   658 / 854
сегодня в 22:10
Тема конечно имеет крутое название, типа вар помог локо))) как бы ниче так, что зениту тоже вар помог в первом тайме, а ведь там гол заслуженный был
Сам то понял что написал? Там заслуженный здесь нет, судейство сегодня на удивление было очень качественное. ВАР сегодня правильно отменил 2 гола.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   29 / 854
сегодня в 22:09
Будет и на нашей улице праздник!
djaich
djaich ответил pam06
   452 / 854
сегодня в 22:09
Ну жесть!!! Дриуси впереди, игрок обегает его сзади, и Дриуси пяткой цепляется за его колено... Ты себя слышишь??? Как все запушено...
Чего? Никто не хотел ни за что цепляться, но так вышло, случайно. В чем здесь нарушение Мариу?
Locomotive Breath
Locomotive Breath ответил n272nm
   55 / 854
сегодня в 22:09
Хорошая игра была, кроме одного нюанса. Если есть ВАР, то хотелось бы чтобы его чаще использовали. В данном случае я имею ввиду не назначенный пенальти на Оздоеве, на первой минуте. Что касается остального, то есть вопросы к Семаку, ибо видеть, как Зенит две трети игры ходит по полю пешком и играет вторым номером, просто невыносимо. В игру вернулись только после пропущенного гола и то, атака все равно была беззубой. Хочется передать привет Луневу, который проспал удар Крыковяка. Ну и Вилкову привет, за то что пенальти проспал на Оздоеве. Это результативная ошибка, которая повлияла на результат матча. Вишенка на торте - Семин в виде скомороха. Сначала он прикалывался по поводу ВАР, выражая недовольство отмененным голом, зато в конце игры ерничать на тему ВАР уже, по понятным причинам, не стал. Эдакое живое подтверждение поговорки: "Нет хуже дурака, чем старый дурак!". Шпалыч ее сегодня эталонно показал.
Вишенка на торте - Семин в виде скомороха. Сначала он прикалывался по поводу ВАР, выражая недовольство отмененным голом, зато в конце игры ерничать на тему ВАР уже, по понятным причинам, не стал. Эдакое живое подтверждение поговорки: "Нет хуже дурака, чем старый дурак!". Шпалыч ее сегодня эталонно показал.

Quod licet Iovi, non licet bovi

Повоюйте с его, Шпалыча. Потом уже критикуйте.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   14 / 854
сегодня в 22:08
Неубедительно.....
Дома....в Москве....с ВАРом....1:0....))

Смотрите продолжение 1-го марта 2020-го....
Вот там будет весело....))
pam06
pam06 ответил djaich
   58 / 854
сегодня в 22:07
Какое нарушение? Никакого удара, судя по всему, и не было, зацепился Дриусси за коленку пробегавшего мимо Мариу - вот и весь инцендент.
Ну жесть!!! Дриуси впереди, игрок обегает его сзади, и Дриуси пяткой цепляется за его колено... Ты себя слышишь??? Как все запушено...
Leha-ha50
Leha-ha50
   6 / 854
сегодня в 22:06
"Папа" справедливо отшлепал "сынулю" !!!
Локо играл, а Зенит мучился!!!
halfbeek
halfbeek
   287 / 854
сегодня в 22:04
Многие говорят про пенальти на Оздоеве. А у меня сомнение. За что? Оздоев владел мячом? Нет. Ситуацию можно трактовать как подножку Гжегошу. Оздоев выставил ногу так что мимо пробежать невозможно. Выстави он так же руку на уровень лица и как бы это трактовалось? Нарушение. А ногу выставлять можно? Да и несправедливо. Атака Зенита закончилась. И тут пенальти
Рожден в СССР
Рожден в СССР ответил Чист
   184 / 854
сегодня в 22:04
Не гоже топ команде РПЛ так играть в конце - это было бы прстительно Сочи Рубину ну никак не Локомотиву
чем локо от них отличается? обычный клуб РПЛ
andromend
andromend
   677 / 854
сегодня в 22:03
Паровозы сегодня понравились своим настроем на игру иотдачей на поле. Очень хотели победить, что и заслужили. Зеня бал неплох, но в нападении ничего не показал. Надо уходить от игры с Дзюбой, это тормоз в развитии.
Чист
Чист ответил Ваня лучший
   274 / 854
сегодня в 22:03
Отвечу лишь на один вопрос. Классно развели Зенит на 40 млн, впарив инвалида Малкома. Если бы он был здоров Барса бы не отдала бы ни за что.
кого то развели но те которые пошли на это не хило наварились -может добровольно пошли - ведь сейчас так такого футбола нет а есть чистый бизнес - только каждый в свой карман больше играет - что уж часто стали прибретать инвалидо хулиганов и просто лентяев
kinderpingui
kinderpingui
сегодня в 22:03
Тема конечно имеет крутое название, типа вар помог локо))) как бы ниче так, что зениту тоже вар помог в первом тайме, а ведь там гол заслуженный был
kostjan 58
kostjan 58 ответил handreb
   797 / 854
сегодня в 22:03
Все прекрасно знают, что Зенит все равно станет чемпионом и зачем-то сотрясают воздух.
обоснуй
alex074
alex074
   123 / 854
сегодня в 22:03
    Evilhuman
    Evilhuman
       34 / 854
    сегодня в 22:02
    Поздравляю паровозов с победой, сегодня вы были сильнее, удачи обоим клубам в ЛЧ
    Рожден в СССР
    Рожден в СССР ответил Константин Белых
       184 / 854
    сегодня в 22:02
    А шутки шутками но на сегодня самая организованная игра у Локо. Болотная братия любит размазывать Рубины с Сочами и Оренбургами. Переиграли бомжей полностью. Мы же можем выиграть у коней но слить такой чепухе как Тамбов.. Браво Локо и их селекции. Марио и Крыховяк-находка для лиги.Самый интригующий чемп в Европе))
    жаль спартак развалили, с ним весело было
    Finn88
    Finn88 ответил Рожден в СССР
       574 / 854
    сегодня в 22:02
    Я бы сказал-продолжение праздника!
    djaich
    djaich ответил pam06
       452 / 854
    сегодня в 22:02
    Нарушение УМЫШЛЕННОЕ оно ЛИБО НЕТ - есть НАРУШЕНИЕ. И разница лишь в том, что за умышленное (грубое) получают ЖК, Неумышленное - просто штрафной. В случаи если Вас заденет проезжающая машина (случайно) тоже все нормально, или все же это НАРУШЕНИЕ??? Посмотрел бы я на Вас...
    Какое нарушение? Никакого удара, судя по всему, и не было, зацепился Дриусси за коленку пробегавшего мимо Мариу - вот и весь инцендент.
    RWHM
    RWHM
    сегодня в 22:01
    Не все бомжам масленица )
    Рожден в СССР
    Рожден в СССР
       184 / 854
    сегодня в 22:01
    ну а теперь посмотрим настоящий футбол Атлетико-Реал!!!! поехали
    Байкал-38
    Байкал-38
       56 / 854
    сегодня в 22:00
    Всех болел ЛОКО с победой, а остальное вопросы к Зениту!!!!
    Finn88
    Finn88 ответил vadexus
       574 / 854
    сегодня в 21:59
    Тебя это волновать вообще не должно. Ты еще про ювентус забыл. Это гранды ,дядя, а не зэныт.
    Константин Белых
    Константин Белых
       245 / 854
    сегодня в 21:58
    А шутки шутками но на сегодня самая организованная игра у Локо. Болотная братия любит размазывать Рубины с Сочами и Оренбургами. Переиграли бомжей полностью. Мы же можем выиграть у коней но слить такой чепухе как Тамбов.. Браво Локо и их селекции. Марио и Крыховяк-находка для лиги.Самый интригующий чемп в Европе))
    kostjan 58
    kostjan 58
       797 / 854
    сегодня в 21:57
    спорьте не спорьте в этом сезоне московские будут чемпионами...
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100