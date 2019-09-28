«Локомотив» отстоял победу в матче с «Зенитом» благодаря ВАР

«Локомотив» обыграл «Зенит» во встрече 11-го тура российской Премьер-Лиги. «Железнодорожники» набрали 23 очка и занимают второе место в турнирной таблице, питерцы ( 23 балла) - третьи.
Москва, стадион РЖД Арена
«Локомотив» - «Зенит» 1:0 (0:0)
Голы: Крыховяк 49
«Локомотив»: Гильерме, Рыбус, Чорлука, Хеведес , Игнатьев, Мурило Серкейра, Мариу, Крыховяк, Баринов, Жемалетдинов, Смолов (Коломейцев 90+2)
Главный тренер: Сёмин Юрий.
«Зенит»: Лунёв, Дуглас Сантос, Ракицкий, Иванович, Караваев, Жирков (Мак 71), Вильмар Барриос, Оздоев, Азмун (Кузяев 60), Дзюба, Дриусси (Сутормин 82)
Главный тренер: Семак Сергей.
Предупреждения: Крыховяк 21, Кузяев 83, Вильмар Барриос 85, Ракицкий 90
Судья: Вилков Михаил.
В предыдущем туре «Локомотив» с трудом, но обыграл «Оренбург».
Что мы от питерских видели-передачи на фланг в аут и искаженное лицо дзюбы.
Мне так то ровно было кто победит но тут паравозы заслуженно выйграли.
Возили зеню весь матч.
PS. Гол Смолова считаю отменненым ошибочно.
Что мы от питерских видели-передачи на фланг в аут и искаженное лицо дзюбы.
Мне так то ровно было кто победит но тут паравозы заслуженно выйграли.
Возили зеню весь матч.
PS. Гол Смолова считаю отменненым ошибочно.
Quod licet Iovi, non licet bovi
Повоюйте с его, Шпалыча. Потом уже критикуйте.
Quod licet Iovi, non licet bovi
Повоюйте с его, Шпалыча. Потом уже критикуйте.
Дома....в Москве....с ВАРом....1:0....))
Смотрите продолжение 1-го марта 2020-го....
Вот там будет весело....))
Дома....в Москве....с ВАРом....1:0....))
Смотрите продолжение 1-го марта 2020-го....
Вот там будет весело....))
Локо играл, а Зенит мучился!!!
Локо играл, а Зенит мучился!!!