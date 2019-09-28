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Дортмундская «Боруссия» оступилась в игре с «Вердером»

сегодня, 21:23
БоруссияЛоготип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)2 : 2Логотип футбольный клуб Вердер (Бремен)ВердерМатч завершен

«Боруссия» (Дортмунд) сыграла вничью с «Вердером» в матче 6-го тура немецкой Бундеслиги. Дортмундцы набрали 11 очков и находятся на седьмом месте в таблице, бременцы (7 баллов) - десятые.

Дортмунд, стадион Сигнал Идуна Парк

«Боруссия» - «Вердер» 2:2 (2:1)
Голы: Гетце 9, Ройс 41 - Рашица 7, Фридль 55

«Боруссия»: Бюрки, Пищек, Вайгль, Аканджи, Хакими, Дахуд (Брандт 67), Витсель, Санчо (Геррейру 80), Ройс, Азар, Гетце (Алькасер 72)
Главный тренер: Фавр Люсьен.

«Вердер»: Павленка, Ланг, Гебре Селасси, Гросс, Фридль, Эггештайн, Шахин, Биттенкурт (Эггестейн   82), Рашица (Голлер 73), Классен, Саржент
Главный тренер: Кохфельдт Флориан.

Предупреждения: Вайгль 68

В прошлом туре «Боруссия» с таким же счетом сыграла вничью с «Айнтрахтом».

 

 

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Все комментарии
Strikers188
Strikers188
   696 / 854
сегодня в 21:41
Бавария выиграет чемпионат, скриньте.
ZENIT GOAL
ZENIT GOAL
   698 / 854
сегодня в 21:35
Опять всё то-же самое! Открой любой матч Дортмунда с февраля - всё как под копирку! Одни и те-же ошибки постоянно! Никаких выводов команда не делает.
Михаил Славнов
Михаил Славнов
   41 / 854
сегодня в 21:34
Вердер не уступил, молодцы.
Ми Ша
Ми Ша
   454 / 854
сегодня в 21:34
В целом матч интересный, Шмели хорошо смотрелись, но у своих ворот так играть нельзя, два момента Вердера и два пропущенных, а в конце и третий мог по случаю залететь.
AMaaa_777
AMaaa_777 ответил ДСА
   132 / 854
сегодня в 21:33
Не с таким соперником
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Гениальнейший Тренер
   15 / 854
сегодня в 21:33
Именно из-за таких осечек не видать Боруссии чемпионства и в этом году
Лол, какого там чемпионства, третьего места им не видать, быки и шарики куда лучше выглядят))
AMaaa_777
AMaaa_777
   132 / 854
сегодня в 21:33
Мдаа, думал 3-2,дожмут..
ДСА
ДСА
   130 / 854
сегодня в 21:32
Не проиграли и то хорошо.
Тео Джонс
Тео Джонс
   89 / 854
сегодня в 21:30
Оборона хромает как всегда у дортмунда, их уязвимость которая мешает достичь результата.
Гениальнейший Тренер
Гениальнейший Тренер
сегодня в 21:27
Именно из-за таких осечек не видать Боруссии чемпионства и в этом году
волгoдoн
волгoдoн
   86 / 854
сегодня в 21:24
редиски
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