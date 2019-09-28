Дортмундская «Боруссия» оступилась в игре с «Вердером»

сегодня, 21:23

«Боруссия» (Дортмунд) сыграла вничью с «Вердером» в матче 6-го тура немецкой Бундеслиги. Дортмундцы набрали 11 очков и находятся на седьмом месте в таблице, бременцы (7 баллов) - десятые.

Дортмунд, стадион Сигнал Идуна Парк

«Боруссия» - «Вердер» 2:2 (2:1)

Голы: Гетце 9, Ройс 41 - Рашица 7, Фридль 55

«Боруссия»: Бюрки, Пищек, Вайгль, Аканджи, Хакими, Дахуд (Брандт 67), Витсель, Санчо (Геррейру 80), Ройс, Азар, Гетце (Алькасер 72)

Главный тренер: Фавр Люсьен.

«Вердер»: Павленка, Ланг, Гебре Селасси, Гросс, Фридль, Эггештайн, Шахин, Биттенкурт (Эггестейн 82), Рашица (Голлер 73), Классен, Саржент

Главный тренер: Кохфельдт Флориан.

Предупреждения: Вайгль 68

В прошлом туре «Боруссия» с таким же счетом сыграла вничью с «Айнтрахтом».