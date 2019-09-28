«Интер» обыграл «Сампдорию», Санчес забил гол и получил красную карточку

«Интер» одержал победу над «Сампдорией» в матче 6-го тура чемпионата Италии.
«Интер» (18 очков) возглавляет турнирную таблицу, «Сампдория» (3 очка) её замыкает.
Генуя, стадион Луиджи Феррарис
«Сампдория» - «Интер» 1:3 (0:2)
Голы: Янкто 55 - Сенси 20, Санчес 22, Гальярдини 61
«Сампдория»: Аудеро, Берешиньски, Чабот, Колли, Депаоли (Бонаццоли 56), Линетти (Капрари 73), Экдаль (Виейра 69), Янкто, Мурру, Ригони, Квальярелла
Главный тренер: Ди Франческо Эусебио.
«Интер»: Ханданович, Шкриньяр, де Врей, Бастони, Кандрева (Димарко 57), Гальярдини, Брозович, Сенси (Барелла 65), Асамоа, Санчес, Мартинес (Лукаку 56)
Главный тренер: Конте Антонио.
Предупреждения: Бастони 10, Ригони 16, Линетти 33, Санчес 43, Санчес 46, Шкриньяр 81
Удаление: Санчес 46
Ранее «Ювентус» одержал победу над СПАЛом.
Хорошо что кроме Лукаку есть ещё кому забивать
Хорошо что кроме Лукаку есть ещё кому забивать
Ещё не известно кто будет позориться
Ещё не известно кто будет позориться
Ещё бы,ведь через неделю Ювентус приедет в Милан и явно его не будут встречать с почестями
Ещё бы,ведь через неделю Ювентус приедет в Милан и явно его не будут встречать с почестями
Браво Конте!
Посмотрим на сколько их хватит)
Браво Конте!
Посмотрим на сколько их хватит)