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«Интер» обыграл «Сампдорию», Санчес забил гол и получил красную карточку

сегодня, 20:55

«Интер» одержал победу над «Сампдорией» в матче 6-го тура чемпионата Италии.

«Интер» (18 очков) возглавляет турнирную таблицу, «Сампдория» (3 очка) её замыкает.

Генуя, стадион Луиджи Феррарис

«Сампдория» - «Интер» 1:3 (0:2)
Голы: Янкто 55 - Сенси 20, Санчес 22, Гальярдини 61

«Сампдория»: Аудеро, Берешиньски, Чабот, Колли, Депаоли (Бонаццоли 56), Линетти (Капрари 73), Экдаль (Виейра 69), Янкто, Мурру, Ригони, Квальярелла
Главный тренер: Ди Франческо Эусебио.

«Интер»: Ханданович, Шкриньяр, де Врей, Бастони, Кандрева (Димарко 57), Гальярдини, Брозович, Сенси (Барелла 65), Асамоа, Санчес, Мартинес (Лукаку 56)
Главный тренер: Конте Антонио.

Предупреждения: Бастони 10, Ригони 16, Линетти 33, Санчес 43, Санчес 46, Шкриньяр 81

Удаление: Санчес 46

Ранее «Ювентус» одержал победу над СПАЛом.

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Все комментарии
Kirgudu
Kirgudu ответил Жека10
   142 / 854
сегодня в 22:06
    foxcon
    foxcon
       776 / 854
    сегодня в 21:59
    Алексис как всегда,спецон красную хапнул чтоб не играть.
    Жека10
    Жека10 ответил 773sergeytank
       409 / 854
    сегодня в 21:56
    Как думаешь интерок, Лакулука ваш забьёт гол в Испании или всухую влетите? А то ставочку надо поставить))
    я думаю Интер в Испании сыграет достойно,потому что Барса нынче не стабильна.
    Хорошо что кроме Лукаку есть ещё кому забивать
    773sergeytank
    773sergeytank ответил Жека10
       194 / 854
    сегодня в 21:47
    Как думаешь интерок, Лакулука ваш забьёт гол в Испании или всухую влетите? А то ставочку надо поставить))
    Жека10
    Жека10
       409 / 854
    сегодня в 21:43
    а Князька как корова языком слизала.Аха-ха
    allemz
    allemz
       38 / 854
    сегодня в 21:41
    Интер чемпион.
    lobsterdam
    lobsterdam
       231 / 854
    сегодня в 21:37
    распоясался чилиец в Италии, в Англии больше по лазаретам, имитировал неизлечимую болезнь, но к кассе - исправно как часы!
    Жека10
    Жека10 ответил Kirgudu
       409 / 854
    сегодня в 21:32
    Спецом красную схватил, чтобы не позориться с Ювентусом)
    как бы у Интера 13 забитых голов и пропущено 2,у Ювентуса 11 забитых и 5 пропущенных.
    Ещё не известно кто будет позориться
    Kirgudu
    Kirgudu ответил Жека10
       142 / 854
    сегодня в 21:28
    Спецом красную схватил, чтобы не позориться с Ювентусом)
    Agamaga
    Agamaga ответил Летучий-Голландец.
       101 / 854
    сегодня в 21:28
    До тех пор, пока не занесут чемодан туринцы)
    Жека10
    Жека10
       409 / 854
    сегодня в 21:26
    жаль только что Санчес не сыграет 6-го октября.А было бы очень символично вонзить голешник в туринскую сетку
    AMaaa_777
    AMaaa_777
       132 / 854
    сегодня в 21:24
    Ну, тут все как и ожидалось..
    Жека10
    Жека10
       409 / 854
    сегодня в 21:21
    ну что там Князёк волнуется поди?Аха-ха
    Ещё бы,ведь через неделю Ювентус приедет в Милан и явно его не будут встречать с почестями
    fanliverpoolfan
    fanliverpoolfan
       59 / 854
    сегодня в 21:18
    Княжи в печали
    BESTjuventus10
    BESTjuventus10 ответил Groove000
       247 / 854
    сегодня в 21:10
    Следующая жертва - одна старуха из Турина)
      773sergeytank
      773sergeytank
         194 / 854
      сегодня в 21:05
      Придётся самим показывать как надо эту плесень размазывать об плинтус. Хотя у каталашек есть ещё шанс опередить нас с этим святым делом.
      Летучий-Голландец.
      Летучий-Голландец.
         54 / 854
      сегодня в 21:04
      Интер на старте реально удивил)
      Браво Конте!
      Посмотрим на сколько их хватит)
      волгoдoн
      волгoдoн
         86 / 854
      сегодня в 21:02
      Вот Вам и парик. А ведь делает свое дело.
      Apsny
      Apsny
         108 / 854
      сегодня в 21:02
      Все сделал)
      Don Nerazzurri
      Don Nerazzurri
         340 / 854
      сегодня в 21:01
        juvenale
        juvenale
           13 / 854
        сегодня в 21:01
        продались все-таки за кабинетные юани...
        Groove000
        Groove000 ответил А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
           51 / 854
        сегодня в 21:00
        давай князь твой ход,что не так7 судьи снова? аххахаха
        Я думаю, они все там заняты - молятся за 6-е октября)
        Don Nerazzurri
        Don Nerazzurri
           340 / 854
        сегодня в 21:00
        Forza Inter
        Don Nerazzurri
        Don Nerazzurri
           340 / 854
        сегодня в 20:59
        Интеристов с дежурненькой победой!
        dimagas1
        dimagas1
           116 / 854
        сегодня в 20:58
        Антошка на таком кураже и Ювентус хлопнет)))
        blasgovest
        blasgovest
           638 / 854
        сегодня в 20:58
        Интер с победой!
        Groove000
        Groove000
           51 / 854
        сегодня в 20:57
        Следующая жертва - одна старуха из Турина)
        А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
        А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
           46 / 854
        сегодня в 20:56
        давай князь твой ход,что не так7 судьи снова? аххахаха
        ROMA DROGBA
        ROMA DROGBA
           338 / 854
        сегодня в 20:55
        Алеша на кураже
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