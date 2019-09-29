«Спартак» в большинстве уступил «Оренбургу» на своем поле

«Спартак» уступил «Оренбургу» на своем поле в матче 11-го тура РПЛ. Гости победили, играя в меньшинстве значительную часть второго тайма.
«Спартак» имеет в активе 14 очков и занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России. «Оренбург» идет 10-м, набрав 11 пунктов.
Москва, стадион Открытие Арена
«Спартак» - «Оренбург» 1:2 (0:1)
Голы: Мельгарехо 65 - Малых 45, Деспотович 63
«Спартак»: Максименко, Рассказов, Кутепов, Джикия, Айртон (Ещенко 46), Зобнин, Гулиев (Мирзов 74), Тиль, Бакаев, Мельгарехо, Понсе (Ларссон 70)
Главный тренер: Кононов Олег.
«Оренбург»: Климович, Малых, Радакович, Шахов, Терехов, Мишкич, Аюпов, Рогич, Зотов, Рикарду Алвеш, Деспотович (Фамейе 89)
Главный тренер: Федотов Владимир.
Предупреждения: Кутепов 6, Терехов 21, Мишкич 33, Мишкич 71
Удаления: Мишкич 71
Судья: Васильев Станислав.
Напомним, что на текущей неделе «Спартак» обыграл «КАМАЗ» в Кубке России.
Или ты после вчерашнего вара злой?
Или ты после вчерашнего вара злой?