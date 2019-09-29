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«Спартак» в большинстве уступил «Оренбургу» на своем поле

сегодня, 18:32
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«Спартак» уступил «Оренбургу» на своем поле в матче 11-го тура РПЛ. Гости победили, играя в меньшинстве значительную часть второго тайма.

«Спартак» имеет в активе 14 очков и занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России. «Оренбург» идет 10-м, набрав 11 пунктов.

Москва, стадион Открытие Арена

«Спартак» - «Оренбург» 1:2 (0:1)
Голы: Мельгарехо 65 - Малых 45, Деспотович 63

«Спартак»: Максименко, Рассказов, Кутепов, Джикия, Айртон (Ещенко 46), Зобнин, Гулиев (Мирзов 74), Тиль, Бакаев, Мельгарехо, Понсе (Ларссон 70)
Главный тренер: Кононов Олег.

«Оренбург»: Климович, Малых, Радакович, Шахов, Терехов, Мишкич, Аюпов, Рогич, Зотов, Рикарду Алвеш, Деспотович (Фамейе 89)
Главный тренер: Федотов Владимир.

Предупреждения: Кутепов 6, Терехов 21, Мишкич 33, Мишкич 71

Удаления: Мишкич 71

Судья: Васильев Станислав.

Напомним, что на текущей неделе «Спартак» обыграл «КАМАЗ» в Кубке России. 

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Все комментарии
Ген Геныч
Ген Геныч ответил Ген Геныч
   144 / 883
сегодня в 19:30
А при чем тут команда то?!Он год у руля и слил он все что можно!!!
Да в твиттере и телеграме пишут!!!
nnnb199O
nnnb199O
   466 / 883
сегодня в 19:30
Позорищще.........
youtomee
youtomee
   391 / 883
сегодня в 19:30
а пиджак уже сказал что-нибудь после матча?
Красно Синий воин
Красно Синий воин
   323 / 883
сегодня в 19:30
oleg3k
oleg3k ответил RBA
   282 / 883
сегодня в 19:29
Плохому танцору всегда Фаберже мешает.
Ну если тебе Фаберже мешает,то это твои проблемы.Купи штаны пошире.
kоrn3512.
kоrn3512.
сегодня в 19:28
Сезон кобыле под хвост
Greiba
Greiba
   174 / 883
сегодня в 19:28
Предыдущие поражения Спартака вызывали радость, теперь только смех)
Ген Геныч
Ген Геныч ответил Армейская душа
   144 / 883
сегодня в 19:28
Команда слила тренера? Как это по-спартаковски
А при чем тут команда то?!Он год у руля и слил он все что можно!!!
КАМЮ
КАМЮ ответил Ген Геныч
   85 / 883
сегодня в 19:28
Кононова уволили!!!!Вроде как!!
В Дзене?
mugik1973
mugik1973 ответил Ген Геныч
   305 / 883
сегодня в 19:26
Точно, откуда инфа.
КАМЮ
КАМЮ ответил pomor45
   85 / 883
сегодня в 19:26
Между прочим, Спартак будет в ЕК, а ЦСКА нет.
Будет! В ЛК, если в квалифе гибралтарам не влетит
ZedZipper
ZedZipper ответил Ангел неБесГрешен
   565 / 883
сегодня в 19:26
Ну как еще можно вытащить народных? Судья сделал что смог, ну не самому же забивать...
Тащить никого не надо, куда попадем - будь что будет.
Или ты после вчерашнего вара злой?
Рыжая Борода
Рыжая Борода
   447 / 883
сегодня в 19:25
У Федуна свои комплексы, он считает, что нельзя доверять мнением большинства, мнением болельщиков, журналистов, других авторитетных людей, но в итоге приходится подчиниться, правда с ущербом
oFANATo
oFANATo ответил Ген Геныч
   28 / 883
сегодня в 19:25
Ждём официального заявления от хрюшатника
mugik1973
mugik1973 ответил ZedZipper
   305 / 883
сегодня в 19:25
Чушь не пиши. Не подавал он заявлений.
kоrn3512.
kоrn3512. ответил Ген Геныч
сегодня в 19:25
По е***у ему по ватному
Армейская душа
Армейская душа ответил Ген Геныч
   16 / 883
сегодня в 19:25
Кононова уволили!!!!Вроде как!!
Команда слила тренера? Как это по-спартаковски
KURUM
KURUM
   388 / 883
сегодня в 19:24
Спартак учеренно идет в стыковые матчи, задача на сезон: сохранить прописку в премьер-лиге..
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   30 / 883
сегодня в 19:24
Ну как еще можно вытащить народных? Судья сделал что смог, ну не самому же забивать...
КАМЮ
КАМЮ
   85 / 883
сегодня в 19:24
А в ФНЛе на открывашке будут аншлаги?
ZedZipper
ZedZipper ответил bsww
   565 / 883
сегодня в 19:24
А может Федун не может уволить Кононова из-за "клаусулы", как у Фабио Капелло - 40 млн евро. Вот и ждёт, чтобы тот сам подал заявку, ведь тогда за разрыв контракта не положена компенсация
Кононов уже подавал заявление - Федун отказался подписывать
RBA
RBA ответил oleg3k
   273 / 883
сегодня в 19:24
Не СПАРТАК проиграл оренбургу,А судья васильев победил с помощью свистка.Более предвзятого судейства в последнее время я не видел.СПАРТАК атаковал весь матч,а нарушений правил у него ровно в два раза больше чем у оренбурга.Кто играл в футбол тот знает что так не бывает,если только судья не судит предвзято.Спартаковца держат двумя руками,свисток судьи молчит.Спартаковец вытягивает руку в сторону игрока оренбурга тут же свисток.Не судейство,а полный беспредел.
Плохому танцору всегда Фаберже мешает.
kоrn3512.
kоrn3512.
сегодня в 19:24
Федун, болельщик ДК , хронический мерзопакостник.. крест с**а для КБ
NEADEKVAT
NEADEKVAT ответил bio
   200 / 883
сегодня в 19:24
Все! Хватит! Меняйте «вывеску»! Это не Спартак! Не позорте знамя! Назовитесь как хотите, Лукойл, х....л,Открытие. ,Закрытие... как хотите , но только не Спартак!
Когалым-Атлетикс
pomor45
pomor45 ответил VV V
   136 / 883
сегодня в 19:23
На своём поле, в большинстве, с последней командой проиграть.....стыдоба-то какая !
Куда ты бравый сразу после Лудогорца пропал? Уже отошёл от своего стыда и принялся за чужой? Так подождал бы до четверга.
Ген Геныч
Ген Геныч
   144 / 883
сегодня в 19:23
Кононова уволили!!!!Вроде как!!
mugik1973
mugik1973 ответил ZedZipper
   305 / 883
сегодня в 19:21
Чушь не пиши больше. Нет игоы. Она пропала как Олежек стал тренером Спартака. Для сведения, в современном футболе многи стали играть без наменальных нападающих. Пример Барселона нет нет играет без нападающих. Сборная Испании выиграла финал ЧМ без номинального нападающего.
pomor45
pomor45
   136 / 883
сегодня в 19:21
Между прочим, Спартак будет в ЕК, а ЦСКА нет.
viv
viv
   58 / 883
сегодня в 19:20
    iri13
    iri13
       229 / 883
    сегодня в 19:20
    Ждём книжку "Как убивали Спартак. Часть 2" /с/
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