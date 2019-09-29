«Спартак» в большинстве уступил «Оренбургу» на своем поле

сегодня, 18:32

«Спартак» уступил «Оренбургу» на своем поле в матче 11-го тура РПЛ . Гости победили, играя в меньшинстве значительную часть второго тайма.

«Спартак» имеет в активе 14 очков и занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России. «Оренбург» идет 10-м, набрав 11 пунктов.

Москва, стадион Открытие Арена

«Спартак» - «Оренбург» 1:2 (0:1)

Голы: Мельгарехо 65 - Малых 45, Деспотович 63

«Спартак»: Максименко, Рассказов, Кутепов, Джикия, Айртон (Ещенко 46), Зобнин, Гулиев (Мирзов 74), Тиль, Бакаев, Мельгарехо, Понсе (Ларссон 70)

Главный тренер: Кононов Олег.

«Оренбург»: Климович, Малых, Радакович, Шахов, Терехов, Мишкич, Аюпов, Рогич, Зотов, Рикарду Алвеш, Деспотович (Фамейе 89)

Главный тренер: Федотов Владимир.

Предупреждения: Кутепов 6, Терехов 21, Мишкич 33, Мишкич 71

Удаления: Мишкич 71

Судья: Васильев Станислав.