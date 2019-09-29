Черевченко: «Зачем судьи испортили игру удалением игрока „Краснодара“?»

Главный тренер «Арсенала» прокомментировал поражение туляков от «Краснодара»:

Как мне показалось, «Краснодар» в конце второго тайма сам отдал нам инициативу. «Краснодар» большую часть времени контролировал мяч в центре поля. У нас во многих моментах не получилась целостная игра. У нас были хорошие моменты, но мы не смогли забить. Пенальти, конечно, испортил все наши планы. Я всегда говорил, что счет 2:0 самый опасный. Могу сказать, что физически наши ребята выглядят хорошо. Конечно, есть ошибки, но главное, что было желание, была самоотдача. Будем двигаться дальше, впереди еще много игр.



У меня были претензии, за что они арбитры удалили игрока «Краснодара». Зачем нужно было портить игру? Парень еще хочет играть в футбол, а теперь пропустит еще две игры.