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Экс-игрок «Тоттенхэма» раскритиковал Почеттино после разгрома от «Баварии»

02 октября 2019, 08:47
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)2 : 7Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

Экс-игрок «Тоттенхэма» Крис Уоддл раскритиковал главного тренера «шпор» Маурисио Почеттино после поражения лондонской команды от «Баварии» в матче Лиги чемпионов (2:7).

Я большой поклонник Почеттино и ценю его работу, но сейчас пришло время присмотреться к его тактике и поставить под вопрос то, что он делает. «Тоттенхэм» не прессинговал «Баварию», и мюнхенцы легко получали свободные зоны. С командами уровня «Баварии» нельзя играть в такой футбол.

Ранее сообщалось, что Лукас Моура прокомментировал поражение «шпор» от «Баварии».

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Все комментарии
RUPRICHT
RUPRICHT
   608 / 797
06 октября в 18:36
ДА ОТ ТАКОГО МАТЧА СЛОЖНО ПРИЙТИ В СЕБЯ!!!!ЭТО СТАЛО СКАЗЫВАТЬСЯ НА ДАЛЬНЕЙШЕЙ ИГРЕ ПРОДУЛИ БРАЙТОНУ 0-3 !!!!ПРОСЫПАЙТЕСЬ БОРИТЕСЬ ЗА ПОПАДАНИЕ В 5-ку ВНУТРЕНЕГО ЧЕМПИОНАТА!!!!
Van Vanovich
Van Vanovich
   286 / 797
02 октября в 10:46
пора в Реал
DXTK
DXTK
   142 / 797
02 октября в 09:47
после 7 голов Почета на выход без разговора.
GGGringOOO
GGGringOOO
02 октября в 09:40
Суперзвезды Почетино не смогли переиграть игрочишек Баварии? Ну-ну
cannongun
cannongun
   710 / 797
02 октября в 09:21
Рыжий прав таки
cska plus
cska plus
   2 / 797
02 октября в 09:01
Маурисио надо ноги делать из курятника.
КЭТиК
КЭТиК
   100 / 797
02 октября в 08:50
И у сильных тренеров бывают просчеты.
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