Экс-игрок «Тоттенхэма» раскритиковал Почеттино после разгрома от «Баварии»

Экс-игрок «Тоттенхэма» Крис Уоддл раскритиковал главного тренера «шпор» после поражения лондонской команды от «Баварии» в матче Лиги чемпионов (2:7).

Я большой поклонник Почеттино и ценю его работу, но сейчас пришло время присмотреться к его тактике и поставить под вопрос то, что он делает. «Тоттенхэм» не прессинговал «Баварию», и мюнхенцы легко получали свободные зоны. С командами уровня «Баварии» нельзя играть в такой футбол.