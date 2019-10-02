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Бош: «Чистое поражение. Вот что значит, когда твой соперник – „Ювентус“»

02 октября 2019, 07:56
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)3 : 0Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)БайерМатч завершен

Наставник «Байера» Петер Бош прокомментировал выездное поражение от «Ювентуса» (0:3) в матче 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов.

Это было чистое поражение. Мы хорошо провели первый тайм, но не создали реальных голевых возможностей.

Была допущена ошибка при розыгрыше мяча на нашей половине поля, которая привела к голу. Затем мы увидели разницу между командой, обладающей опытом игры в Лиге чемпионов, и командой, у которой с этим недостаток. Вот что значит, когда твой соперник – команда вроде «Ювентуса».

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Все комментарии
Colchoneros
Colchoneros ответил Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
   91 / 797
02 октября в 10:57
Обыграет они!😂
Ну-ну
11-и метровый
11-и метровый
02 октября в 10:11
Байер слаб, на уровне Локомотива.
ДАША Д
ДАША Д
   186 / 797
02 октября в 09:52
Одна надежда у Байера - на ответный матч с Локомотивом.
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   145 / 797
02 октября в 09:25
Поздравляю Ювентус с победой
FERIS
FERIS
   104 / 797
02 октября в 09:23
Честно признался.
RaulReal
RaulReal
   530 / 797
02 октября в 09:00
У Локомотива этот опыт просто зашкаливает, поэтому они дома не смогли им противостоять. А что интересно он скажет после игры с атлетами?
mihaluch
mihaluch
   103 / 797
02 октября в 08:54
С Ювентусом трудно тягаться любому клубу Европы.
STVA 1
STVA 1
   96 / 797
02 октября в 08:18
Уже два поражения.
cska plus
cska plus
   2 / 797
02 октября в 07:59
Бош унизил свою команду этим интервью.
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