Бош: «Чистое поражение. Вот что значит, когда твой соперник – „Ювентус“»

Наставник «Байера» прокомментировал выездное поражение от «Ювентуса» (0:3) в матче 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов.

Это было чистое поражение. Мы хорошо провели первый тайм, но не создали реальных голевых возможностей.

Была допущена ошибка при розыгрыше мяча на нашей половине поля, которая привела к голу. Затем мы увидели разницу между командой, обладающей опытом игры в Лиге чемпионов, и командой, у которой с этим недостаток. Вот что значит, когда твой соперник – команда вроде «Ювентуса».