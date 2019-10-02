Тренер «Эспаньола»: «Мы будем играть на победу в игре с ЦСКА»

Главный тренер «Эспаньола» поделился ожиданиями от встречи против ЦСКА в рамках 2-го тура группового раунда Лиги Европы:

Я не думаю о двух последних матчах, смотрю на предстоящий поединок. Нам важна победа, качественная игра должна принести нам положительный результат. Хотелось бы, чтобы результат был ещё лучше, чем с „Ференцварошем“. Победа нужна и нам, и болельщикам, поэтому я надеюсь, что все факторы сложатся, и положительный результат будет достигнут.



Можно ли ничью с ЦСКА считать хорошим результатом? Оценка зависит от качества игры, можно создать много моментов, но не реализовать их. Тогда ничью можно считать провалом. А можно вытащить ничью в конце на зубах. Но мы будем играть на победу завтра. Могу сказать, что мы просматривали матчи ЦСКА , изучали соперника. ЦСКА — динамичная, агрессивная команда, которая активно идёт в прессинг, и молодость играет тут свою роль. Если внимательно не относиться к каждому игроку соперника, то у нас могут быть проблемы.