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Тренер «Эспаньола»: «Мы будем играть на победу в игре с ЦСКА»

02 октября 2019, 19:39
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)0 : 2Логотип футбольный клуб Эспаньол (Барселона)ЭспаньолМатч завершен

Главный тренер «Эспаньола» Давид Гальего поделился ожиданиями от встречи против ЦСКА в рамках 2-го тура группового раунда Лиги Европы:

Я не думаю о двух последних матчах, смотрю на предстоящий поединок. Нам важна победа, качественная игра должна принести нам положительный результат. Хотелось бы, чтобы результат был ещё лучше, чем с „Ференцварошем“. Победа нужна и нам, и болельщикам, поэтому я надеюсь, что все факторы сложатся, и положительный результат будет достигнут. 

Можно ли ничью с ЦСКА считать хорошим результатом? Оценка зависит от качества игры, можно создать много моментов, но не реализовать их. Тогда ничью можно считать провалом. А можно вытащить ничью в конце на зубах. Но мы будем играть на победу завтра. Могу сказать, что мы просматривали матчи ЦСКА, изучали соперника. ЦСКА — динамичная, агрессивная команда, которая активно идёт в прессинг, и молодость играет тут свою роль. Если внимательно не относиться к каждому игроку соперника, то у нас могут быть проблемы.

Ранее предстоящую встречу прокомментировал наставник ЦСКА Виктор Ганчаренко.

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Все комментарии
pam06
pam06 ответил Kresi frok
   37 / 797
02 октября в 20:43
Малыш, это сарказм, не всем понятен такой юмор, увы...
    Kresi frok
    Kresi frok ответил pam06
       172 / 797
    02 октября в 20:34
      ФорвардЪ
      ФорвардЪ
         227 / 797
      02 октября в 20:34
      Все эти интервью одно и тоже из раза в раз. Для проформы.
      pam06
      pam06 ответил Kresi frok
         37 / 797
      02 октября в 20:20
      Первая команда Каталонии должна дать результат в этой встрече. Вперёд Эспаньол!
      А с какой стороны Эспаьол первый? И в чем это первая команда Каталонии? Конечно это не клуб РПЛ, но играть можно и нужно. Удачи ЦСКА!
      Союзник противников
      Союзник противников
         74 / 797
      02 октября в 20:17
      Спартачи возбудились,ибо это их последняя надежда на веселье на этой неделе.Надо им ожидания обломать,Виктор.
      Kresi frok
      Kresi frok
         172 / 797
      02 октября в 19:55
      Первая команда Каталонии должна дать результат в этой встрече. Вперёд Эспаньол!
      VIPded
      VIPded
         34 / 797
      02 октября в 19:51
      Удачи ЦСКА!!!
      cska plus
      cska plus
         2 / 797
      02 октября в 19:43
      Все играют на победу но время рассудит.
      амурец
      амурец
         52 / 797
      02 октября в 19:43
      с таким настроем у испанцев ща коней становится страшно, в любом случае ЦСКА удачи
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