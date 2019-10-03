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Оздоев: «Гимн ЛЧ - это нечто, мечта маленького мальчика сбылась»

03 октября 2019, 08:02
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)3 : 1Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)БенфикаМатч завершен

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев поделился эмоциями от победного матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Бенфикой».

Главное, что мы выиграли. Мечта маленького мальчика, который вырос на кочках в маленькой деревушки Республики Ингушетия, сбылась. Когда звучал гимн Лиги чемпионов — это нечто!

Даже когда я маленьким смотрел по телевизору, у меня были мурашки. Я допоздна сидел и ждал матчей Лиги чемпионов. Помню, умолял тренера на турнире, чтобы он дал мне посмотреть матч «Реал» — «Ювентус» в полуфинале. В итоге он не дал, и я плакал в номере. Это великолепно. Не передать словами. Прекрасное чувство!

Также свой комментарий по матчу дал наставник «Зенита» Сергей Семак

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Duke_dp
Duke_dp ответил karnager
03 октября в 13:46
Аминь!)
karnager
karnager
   167 / 797
03 октября в 12:54
В Лукойле племя темнокожих, их мечта исполнилась, они получают хорошую ЗП
Cremen
Cremen ответил karnager
03 октября в 08:19
ГАЗПРОМ - мечты сбываются. Только не для детей, как в рекламе, а для бородатых волосатых мужиков родом из Ингушетии, имена которых Магомед
Почему же они в Луккойле никак не сбываются, даже странно.
karnager
karnager
   167 / 797
03 октября в 08:08
ГАЗПРОМ - мечты сбываются. Только не для детей, как в рекламе, а для бородатых волосатых мужиков родом из Ингушетии, имена которых Магомед
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