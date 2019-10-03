Оздоев: «Гимн ЛЧ - это нечто, мечта маленького мальчика сбылась»

Полузащитник «Зенита» поделился эмоциями от победного матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Бенфикой».

Главное, что мы выиграли. Мечта маленького мальчика, который вырос на кочках в маленькой деревушки Республики Ингушетия, сбылась. Когда звучал гимн Лиги чемпионов — это нечто!

Даже когда я маленьким смотрел по телевизору, у меня были мурашки. Я допоздна сидел и ждал матчей Лиги чемпионов. Помню, умолял тренера на турнире, чтобы он дал мне посмотреть матч «Реал» — «Ювентус» в полуфинале. В итоге он не дал, и я плакал в номере. Это великолепно. Не передать словами. Прекрасное чувство!