Максименко: «Для команды прошедший месяц был очень сложным»

Голкипер «Спартака» поделился эмоциями после получения награды лучшему игроку сентября.

Мне очень приятно второй месяц подряд получать эту награду! Хочу искренне поблагодарить каждого голосовавшего. Поддержка болельщиков мотивирует на каждодневную работу над собой, добавляет сил и помогает расти. Для команды прошедший месяц был очень сложным, но мы сделаем все возможное для того, чтобы в скором времени все красно-белые испытали радость от побед «Спартака» .