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Максименко: «Для команды прошедший месяц был очень сложным»

вчера, 16:31

Голкипер «Спартака» Александр Максименко поделился эмоциями после получения награды лучшему игроку сентября.

Мне очень приятно второй месяц подряд получать эту награду! Хочу искренне поблагодарить каждого голосовавшего. Поддержка болельщиков мотивирует на каждодневную работу над собой, добавляет сил и помогает расти. Для команды прошедший месяц был очень сложным, но мы сделаем все возможное для того, чтобы в скором времени все красно-белые испытали радость от побед «Спартака» .

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Все комментарии
112910415
112910415
   49 / 991
вчера в 20:45
пора, кстати, начать побеждать
oFANATo
oFANATo
   29 / 991
вчера в 18:53
Ахахаха....Три дырки лучший в сентябре.
Роман Романов
Роман Романов
   326 / 991
вчера в 18:46
Больше выбирать не из кого
DVOK68
DVOK68 ответил cska plus
   173 / 991
вчера в 18:27
Ахахах! Находятся на дне но друг другу дарят какие награды, подарите звёздочку.
Тебе 2:1 подарили,не забывай,помни.
DVOK68
DVOK68
   173 / 991
вчера в 18:26
Один из немногих кто старается играть.
FESCO
FESCO
   273 / 991
вчера в 18:13
Тяжело идти в обратном направлении, т.е. в пердив.
EAGinLE
EAGinLE
   60 / 991
вчера в 17:44
Так ведь тренера сменили.
Посмотрим что новый покажет .
Petergoff
Petergoff
   246 / 991
вчера в 17:32
Следующий будет ещё круче)))))
Великолепный
Великолепный ответил cska plus
   82 / 991
вчера в 17:26
Смешные хряки.
Призы дарят за 9-ое место.
КЭТиК
КЭТиК
   222 / 991
вчера в 17:12
Чем хуже команде, тем ярче блистает вратарь.
cska plus
cska plus
   14 / 991
вчера в 16:33
Ахахах! Находятся на дне но друг другу дарят какие награды, подарите звёздочку.
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