Болельщики «Локомотива» выбрали игроком месяца Крыховяка

Полузащитник «Локомотива» Гжегош Крыховяк стал лучшим игроком «железнодорожников» в сентябре.
В сентябре Крыховяк провел за клуб четыре матча, забил три мяча «Сочи», «Зениту» и «Байеру», а также сделал голевую передачу в игре с «Оренбургом». За него проголосовало 79,6%, на втором месте голосования болельщиков нападающий Федор Смолов с 7,43%, замкнул тройку Дмитрий Баринов с 5,78% голосов.
Гжегож Крыховяк в сентябре 🔥🔥🔥— ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) 4 октября 2019 г.
✅ 3 гола
✅ голевая передача
✅ лучший игрок месяца в #РПЛ
✅ в команде недели #FIFA20
✅ 79,6% голосов в выборе лучшего игрока «Локо»#СамыйЛучшийКоллектив pic.twitter.com/2iPwWFInzf
Также Гжегош стал лучшим игроком чемпионата России в прошлом месяце.