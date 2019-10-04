Болельщики «Локомотива» выбрали игроком месяца Крыховяка

сегодня, 12:39

Полузащитник «Локомотива» стал лучшим игроком «железнодорожников» в сентябре.

В сентябре Крыховяк провел за клуб четыре матча, забил три мяча «Сочи», «Зениту» и «Байеру», а также сделал голевую передачу в игре с «Оренбургом». За него проголосовало 79,6%, на втором месте голосования болельщиков нападающий Федор Смолов с 7,43%, замкнул тройку Дмитрий Баринов с 5,78% голосов.

Также Гжегош стал лучшим игроком чемпионата России в прошлом месяце.