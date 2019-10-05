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Кьяртанссон - на острие «Рубина» в матче с «Тамбовом»

сегодня, 15:19
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)2 : 1Логотип футбольный клуб ТамбовТамбовМатч завершен

«Рубин» и «Тамбов» объявили стартовые составы на матч 12-го тура РПЛ.

«Рубин»: Дюпин, Денисов, Плиев, Данченко, Уремович, Могилевец, Ташаев, Подберезкин, Коновалов, Давиташвили, Кьяртанссон.

«Тамбов»: Шелия, Ойеволе, Грицаенко, Осипенко, Чуперка, Карасев, Килин, Чернышов, Обухов, Костюков, Мелкадзе.

В другом матче тура «Уфа» уступила «Ахмату».

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Все комментарии
от себя добавлю
от себя добавлю
сегодня в 16:35
Что за муйня!!!
Рубин на 14 месте?
А шаронов точно правильной дорогой идет?
Може это иван сусанин, в рот компот...
cska plus
cska plus
   22 / 1032
сегодня в 16:24
Пожелаю Рубину удачи, они могут подвинуть хрющек ещё ближе к ФНЛ.
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
   106 / 1032
сегодня в 15:59
это очень опасно
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