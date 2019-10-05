Кьяртанссон - на острие «Рубина» в матче с «Тамбовом»

«Рубин» и «Тамбов» объявили стартовые составы на матч 12-го тура РПЛ.
«Рубин»: Дюпин, Денисов, Плиев, Данченко, Уремович, Могилевец, Ташаев, Подберезкин, Коновалов, Давиташвили, Кьяртанссон.
«Тамбов»: Шелия, Ойеволе, Грицаенко, Осипенко, Чуперка, Карасев, Килин, Чернышов, Обухов, Костюков, Мелкадзе.
В другом матче тура «Уфа» уступила «Ахмату».
Рубин на 14 месте?
А шаронов точно правильной дорогой идет?
Може это иван сусанин, в рот компот...
Рубин на 14 месте?
А шаронов точно правильной дорогой идет?
Може это иван сусанин, в рот компот...