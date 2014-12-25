Адриано сообщил о достигнутой договоренности с «Гавром»

Бывший форвард сборной Бразилии Адриано объявил о том, что сумел достичь договоренности с клубом «Гавр», который выступает во втором дивизионе Франции.
«Счастливого рождества моим новым болельщикам из „Гавра“! Я рад быть с вами в этом новом спортивном вызове», — написал игрок в социальной сети.
Адриано находился без клуба с 2013 года.
«Счастливого рождества моим новым болельщикам из „Гавра“! Я рад быть с вами в этом новом спортивном вызове», — написал игрок в социальной сети.
Адриано находился без клуба с 2013 года.