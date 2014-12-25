Top.Mail.Ru
 
 
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиФранция. Лига 2 2014/2015

Адриано сообщил о достигнутой договоренности с «Гавром»

25 декабря 2014, 23:57
 Бывший форвард сборной Бразилии Адриано объявил о том, что сумел достичь договоренности с клубом «Гавр», который выступает во втором дивизионе Франции.

«Счастливого рождества моим новым болельщикам из „Гавра“! Я рад быть с вами в этом новом спортивном вызове», — написал игрок в социальной сети.

Адриано находился без клуба с 2013 года.
Подписывайся в ВК
Все новости
 
Все комментарии
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 