Футбольный Дик Сенд

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«Соккер.ру» рассказывает о знаменитом французском вратаре Микаэле Ландро.

Наверное, нет человека, который бы не читал роман Жюля Верна «Пятнадцатилетний капитан». Или хотя бы не видел фильм – старый или новый. Но на всякий случай стоит напомнить, как 15-летний юноша по имени Дик Сенд взял на себя командование китобойным судном и оказался достойным капитаном.

Конечно, Микаэля Ландро никто не ставил к штурвалу. Но юный вратарь однажды был брошен в ворота от отчаяния. Там и остался. Сыграл больше всех матчей во французской Лиге 1, дважды стал чемпионом, побывал на первенствах мира и Европы. А дрогни 17-летний Микаэль осенью девяносто шестого, и всё могло пойти иначе.

Перенесёмся в сентябрь того самого девяносто шестого года. Полуфиналист Лиги чемпионов «Нант» из рук вон плохо начал чемпионат. В девяти матчах четыре очка. Ноль побед, пять поражений. Восемнадцатое место. И 17 пропущенных мячей. Оба вратаря – Доминик Касагранде и Эрик Луссуарн играли безобразно. Они и раньше не отличались надёжностью. В предыдущем сезоне тренеру Николя Сюодо пришлось возвращать в ворота завершившего карьеру Давида Марро. Давид решил поиграть и летом ушёл в «Перпиньян». А «Нант» остался с тремя стражами ворот – уже упомянутые Касанграде с Луссуарном, да Микаэль Ландро, которому в мае исполнилось 17. Рослый, но выглядевший лет на 14 (Микаэль только-только начал бриться) третий вратарь прилежно работал на тренировках. Но одно дело тренировки, а другое – матч чемпионата Франции. Если там у взрослых дядек коленки иной раз дрожат, то что от этого парнишки ждать.

Но после домашней ничьей с соседями из «Ренна» (3:3) Сюодо понял, что не может больше видеть в воротах ни дрожащего Касагранде, ни беспечного Луссуарна. «Готовься, малыш. Тебя ждёт Корсика», – сказал тренер третьему вратарю.

Стадион «Арман Сезари», что в Бастии, – не самое подходящее место для дебюта. Маленький, с близко расположенными к полю трибунами, бесноватыми корсиканскими фанатами. Тут частенько случалось что-нибудь нехорошее. Тут играть психологически тяжело. Но Микаэль вышел и не заметил давления трибун. Сыграл просто, спокойно и сохранил ворота в неприкосновенности. Пенальти взял от Любомира Моравчика. Ничья 0:0, при том что букмекеры предрекали «Нанту» поражение.

Теперь Ландро предстояло появиться на домашнем стадионе «Ле Божуар». В гости к «Нанту» приехала «Ницца». Семь раз «канарейки» заставляли гостей начинать с центра поля. Микаэль же снова сыграл на «ноль». Свои первые мячи юный страж ворот пропустил в Лилле. Сразу три штуки. Но его команда ушла от поражения – 3:3. По дороге в Нант Ландро переживал. Вдруг тренер остался недоволен его игрой и снова уберёт из основы. Но 17-летнего парня никто не упрекнул, даром что в той игре Микаэль был не безупречен.

Ландро получил кредит доверия и оправдал его. В своём дебютном сезоне он сыграл 29 встреч, в которых пропустил 16 мячей. В 18 встречах он не пропускал. Отразил несколько пенальти. «Нант» с 17-летним голкипером не проиграл ни разу. Свое первое поражение Микаэль потерпел через 10 дней после восемнадцатого дня рождения. «Нант» занял третье место. Мог оказаться выше, если б не засиделся на старте.

Летом «Нант» рассчитал Касагранде с Луссуарном. В штат были приняты вратари Фабрис Гранж и Вилли Гронден. Сменился тренер. Место Сюодо занял Рейнальд Дено, который продолжал доверять молодому вратарю.

А дела у «Нанта» шли плохо, что было предсказуемо. Ряды бретонского клуба покинули Клод Макелеле, Яфет Н'Дорам, Эдди Капрон и ещё несколько футболистов. Чемпионский состав сезона-1994/95 фактически разбежался. В какой-то момент над Дено нависла угроза отставки. Тогда 18-летний Ландро собрал товарищей по команде и отправился к президенту с просьбой не спешить с увольнением тренера. Жан-Рене Тумелен, уже собиравшийся визировать распоряжение об отставке Дено, выслушал игроков и согласился с ними. «Раз сам Ландро просит, то надо оставить». «Нант» финишировал одиннадцатым, но Рейнальд Дено продолжил работу с командой.

Летом 1998 года в ПСЖ ушёл капитан бретонцев Брюно Каротти. Новым капитаном единогласно был избран самый молодой игрок основы, вратарь Ландро. Это уже был не тот мальчишка с пушком на подбородке. Микаэль из угловатого паренька превратился в серьезного юношу, который солидно вёл себя и на поле, и с прессой. Как и подобает настоящему капитану. «Нант» же снова провёл не самый лучший сезон. Итоговое седьмое место. Но по сравнению с прошлым годом «канарейки» взлетели на четыре позиции, да ещё Кубок взяли. Поэтому речь об отставке Дено не шла.

Все прекрасно понимали, что тренер создаёт новую команду. Нужна была сильная средняя линия, оборона. Если же учесть, что денег в казне «Нанта» было немного, то Дено мог раскручивать тех игроков, что имелись в его распоряжении. Одного таланта Ландро было мало. Самого же Микаэля одолевали «сваты» из других клубов. Сам Алекс Фергюсон хотел видеть его в «Манчестер Юнайтед», даже не стал продлевать контракт с Петером Шмейхелем. Арсен Венгер видел в молодом бретонце преемника стареющего Симэна. Но всякий раз следовал отказ. «Вот стану чемпионом Франции, тогда поговорим», - отшучивался Микаэль. С чемпионством пока не клеилось. Но в 2000 году 21-летний капитан «канареек» снова поднял над головой Кубок Франции.

Чемпионат-2000/01 «Нант» начал неудачно. Проиграл дома «Лансу» 0:2, даром что большую часть матча играл в большинстве. Очень хотели дожать соперника, раскрылись в конце и получили два гола. Потом последовали три победы, ничья и оглушительные 0:5 на своём поле от «Бордо». Микаэль впервые в карьере пропустил пять мячей на «Божуаре» и впервые был освистан. Капитан стоически принял эту неудачу. «Нам остаётся только извиниться хорошей игрой».

Извинились. Но не сразу. Были проигрыши ПСЖ на «Парк де Пренс» и «Лиону» дома. Но с наступлением холодов «Нант» разыгрался. Победа за победой. И так восемь туров. Некоторый спад, а потом финишный спурт из девяти выигрышей. «Канарейки» пришли на финиш первыми, опередив «Лион» на четыре очка. Ландро был признан лучшим вратарём чемпионата и получил приглашение в сборную страны. Правда, место основного там было прочно занято Фабьеном Бартезом, а Микаэлю и лионцу Грегори Купе отводилась роль второго-третьего.

Тот «Нант» оказался недолговечным. Рейнальд Дено, выиграв чемпионат Франции, уехал в соседнюю Испанию. Где очень недурно трудился в «Реале Сосьедад». «Соккер.ру» посвятил ему целый материал. Ушёл в «Ланс» лидер «канареек», один из наследников Зинедина Зидана Эрик Карьер. Разбежались и другие. Только Ландро, не имевший недостатка в предложениях, оставался верен дряхлевшему родному клубу.

И он ушёл. В 2006 году, отыграв десять лет в воротах «Нанта», его капитан не стал продлевать контракт. Никто не посмел упрекнуть Микаэля, отыгравшего в воротах «канареек» почти четыре сотни встреч. В ПСЖ , так в ПСЖ . Но в воротах столичного клуба Ландро не получал былого удовольствия. В «Пари Сен-Жермен» был хороший подбор игроков, но не более. Не было спаянного коллектива. И парижане занимали неподобающе низкие места, боролись за выживание. Ландро довольно много пропускал и часто ошибался. В какой-то момент он понял, что не играет, а доигрывает.

И доиграл бы, останься он в столичной команде на предусмотренный контрактом год. Но парижане решили пригласить в команду Грегори Купе. Ландро же продали «Лиллю». Тому самому, от которого Микаэль пропустил свои первые мячи. «Доги» приобрели 30-летнего вице-чемпиона мира за 2 миллиона. Но на предсезонке Ландро получил травму и смог появиться в воротах северян только в конце октября. Заняв пост номер один, Микаэль уже его не отдавал. И «Лиллю» помог подняться с пятого места на четвёртое. Невелик прогресс? Возможно. Но с опытным голкипером стало как-то спокойнее.

А в следующем сезоне «Лилль» выиграл чемпионат страны. В третий раз в истории и впервые с 1954 года. В команде Руди Гарсии было немало героев – Эден Азар, Риу Мавуба, Жервиньо, Адиль Рами, но все отдавали должное отыгравшему без замен Микаэлю Ландро. Бретонец провёл один из лучших сезонов в своей биографии.

Ландро отыграл за «догов» ещё полтора года. Но осень 2012 года у него не задалась. Ошибки на ровном месте, большое количество пропущенных мячей. 33-летний Микаэль впервые в карьере проиграл конкуренцию сменщику, в нашем случае Стиву Элана. Ландро задумался об уходе и ушёл. Из «Лилля», не из футбола. Он оказался в «Бастии».

Когда-то стадион «Арман Сезари» казался юному Микаэлю адом, где всё было против голкипера «Нанта». Теперь стал домом. Корсиканцы тепло приняли ветерана. Тренировки Ландро собирали тысячи болельщиков. Ещё бы, такая знаменитость забрела к островитянам.

Микаэль на совесть играл в воротах «Бастии». Помог корсиканцам выжить в сезоне-2012/13. Они заняли 12-е место. Через год островитяне поднялись на 10-е. Ему предлагали новый контракт, но Микаэль сказал – всё. И так он сыграл в Лиге 1 больше чем кто-либо в истории – 618 матчей. Пал казавшийся вечным рекорд другого вратаря сборной Франции Жана-Люка Эттори. Голкипер «Монако» остановился на отметке в 603 встречи.

Микаэль Ландро стал тренером. Не тренером вратарей, а главным тренером. Работал пока только в Лиге 2. Сначала в столичном «Париже», затем в «Лорьяне». Откуда его уволили в мае прошлого года. Но Микаэль не расстраивается. В сорок лет, а ему сейчас всего сорок, тренерская жизнь только начинается.