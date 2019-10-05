Кариус рассказал о вариантах продолжения карьеры

сегодня, 01:16

Голкипер «Бешикташа» высказался о том, где может продолжить карьеру после окончания арендного соглашения с турецким клубом.

Арендное соглашение рассчитано до конца сезона. Когда срок его действия истечет, я буду думать. Возможно, вернусь в Англию – буду играть в «Ливерпуле» или в какой-то другой команде. А может быть, продолжу карьеру в Германии.

Отметим, что Кариус находится в «Бешикташе» в двухгодичной аренде. При этом его контракт с «Ливерпулем» действует до 2021 года.

Ранее Кариус сообщил, что имел предложения от нескольких клубов из Англии и Германии, но предпочел остаться в «Бешикташе».