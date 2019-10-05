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Кариус рассказал о вариантах продолжения карьеры

сегодня, 01:16

Голкипер «Бешикташа» Лорис Кариус высказался о том, где может продолжить карьеру после окончания арендного соглашения с турецким клубом. 

Арендное  соглашение рассчитано до конца сезона. Когда срок его действия истечет, я буду думать. Возможно, вернусь в Англию – буду играть в «Ливерпуле» или в какой-то другой команде. А может быть, продолжу карьеру в Германии.

Отметим, что Кариус находится в «Бешикташе» в двухгодичной аренде. При этом его контракт с «Ливерпулем» действует до 2021 года.

Ранее Кариус сообщил, что имел предложения от нескольких клубов из Англии и Германии, но предпочел остаться в «Бешикташе».

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
   124 / 1028
сегодня в 07:26
Надо заканчивать..
anfield1984
anfield1984
   134 / 1028
сегодня в 06:51
А можно не надо?
Karkaz
Karkaz
   308 / 1028
сегодня в 06:50
Давай Кариус, возвращайся в Ливер и усади на лавку Алисона)
Schalke-04
Schalke-04
   473 / 1028
сегодня в 06:44
Во второй Бундеслиги!
Binger
Binger
   100 / 1028
сегодня в 06:22
Удачи!
cska plus
cska plus
   26 / 1028
сегодня в 06:19
Невезучий парень.
Lewa2708
Lewa2708
   449 / 1028
сегодня в 04:32
Как же хочется, чтобы у него наконец всё сложилось
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
   110 / 1028
сегодня в 03:42
в Зенит сама то
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   275 / 1028
сегодня в 02:02
Досидит год контракта на банке в Ливере, а потом свободным агентом на родину, в какой-нибудь условный Аугсбург.
IKER-RAUL
IKER-RAUL
   237 / 1028
сегодня в 01:49
ТОЛЬКО НЕ В ЛИВЕРПУЛЬ!!! иди куда и к кому хочешь)
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