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«Зенит» расправился с «Уралом» на выезде

сегодня, 13:23
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)1 : 3Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

«Зенит» переиграл «Урал» в матче 12-го тура РПЛ

После этой встречи «Зенит» возглавил таблицу РПЛ (26 очков), а «Урал» занимает девятую строчку (14 очков).

Екатеринбург, стадион «Екатеринбург-Арена»

«Урал» - «Зенит» - 1:3 (0:2)
Голы: Шатов 58 (автогол) - Иванович 3, Оздоев 27, Азмун 63

«Урал»: Баклов, Меркулов, Емельянов (Егорычев 55), Ароян, Поляков, Кулаков, Эль-Кабир (Насыров 89), Августиняк, Бикфалви, Димитров (Ильин 52), Погребняк
Главный тренер: Парфенов Дмитрий.

«Зенит»: Кержаков, Иванович, Маммана (Шатов 14), Осорио, Дуглас Сантос, Жирков (Ерохин 65), Оздоев, Дриусси, Караваев, Азмун (Мак 83), Дзюба
Главный тренер: Семак Сергей.

Судья: Волошин Николай.

В другом матче тура «Крылья Советов» обыграли «Сочи».

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Все комментарии
спартак 1987
спартак 1987
   281 / 1025
сегодня в 15:45
почему против коней не играет Ерёменко и его нет даже в запасе? неужели в рашающий момент для своей команды он просто очканул выслушивать о себе весь матч от фанатов цска? один додик не заменил Вильена и тот пропустил игру в Москве, где быков кони имели весь первый тайм, а полузащита краснодара полностью проиграла борьбу в своей зоне, сейчас вот Ерёма " простудился". у нас команды против коней будут играть в боевом составе вообще? ( ждал от Романа дубль сегодня и истерику фанатов цска всю игру, а на деле он просто слился и похоже Карпин его прикроет)
Футбольный обозреватель
Футбольный обозреватель ответил Ваня лучший
   292 / 1025
сегодня в 15:43
Не горячись. Локо и Краснодар точно будут выше Зенита после тура, а может еще кто то из пары Ростов и ЦСКА..
это мы уже узнаем сегодня!))
Против_всех
Против_всех
   208 / 1025
сегодня в 15:21
    Против_всех
    Против_всех ответил Карина Кари
       208 / 1025
    сегодня в 15:19
      Ваня лучший
      Ваня лучший ответил Крутой камерунец
         59 / 1025
      сегодня в 15:18
      каких львов?))) бомжы ваша погремуха))) львов каких то выдумали)))
      Каждый суслик во сне видит себя львом. Пойми его.
      Карина Кари
      Карина Кари
      сегодня в 15:17
        Ваня лучший
        Ваня лучший ответил Футбольный обозреватель
           59 / 1025
        сегодня в 15:16
        Урал хорошая команда, удачи в чемпионате! Зенит с победой, чемпион вышел на первое место!
        Не горячись. Локо и Краснодар точно будут выше Зенита после тура, а может еще кто то из пары Ростов и ЦСКА..
        Против_всех
        Против_всех ответил drug01
           208 / 1025
        сегодня в 15:14
          drug01
          drug01
             134 / 1025
          сегодня в 15:12
          Спасибо за игру!!!
          Против_всех
          Против_всех ответил Ленинградец 37
             208 / 1025
          сегодня в 15:10
          Замолчал бы уж, кто и у кого давно уже вызывает лишь брезгливый смех!
          RED_BLOOD
          RED_BLOOD ответил mangoх12
             47 / 1025
          сегодня в 15:09
          голодные просто . вечером им краснодра накидает желудей , но им уже не терпится
            Ленинградец 37
            Ленинградец 37 ответил nikot
               404 / 1025
            сегодня в 15:07
            Д.Парфенов 15-18г. гл.тренер Тосно,теперь в Урале регулярно ложится под "хозяев"!
            А чего он под коней лег 0-3 ???
            Ленинградец 37
            Ленинградец 37 ответил Против_всех
               404 / 1025
            сегодня в 15:06
            Дюков расправился на этот раз с Уралом
            Зенит помог Уралу забив в свои ворота, а таким как ты уже вообще нечего сказать. Кроме смеха ничего не вызывает.
            Риелтор с берегов Невы
            Риелтор с берегов Невы ответил Гавроша
               221 / 1025
            сегодня в 14:59
            А чего тут столько свиней?
            Новостей про спартак нет и они бродят по чужим новостным веткам. Им некуда податься, это бомжи интернета.
            Плюс фантомные ощущения. То их команда пятой-шестой была, сразу за лидерами. А теперь двенадцатая. А тянет по прежнему перед лидерами повыёживаться.
            Против_всех
            Против_всех
               208 / 1025
            сегодня в 14:54
            Дюков расправился на этот раз с Уралом
            Asper
            Asper ответил nikot
               600 / 1025
            сегодня в 14:52
            Разумеется, ложится. Он же спартаковец, знает и как ложиться, и кто хозяин
            Nekit92
            Nekit92
               218 / 1025
            сегодня в 14:51
            С Победой Зенит!!!!
            mangoх12
            mangoх12 ответил Гавроша
               27 / 1025
            сегодня в 14:48
            А чего тут столько свиней?
            голодные просто . вечером им краснодра накидает желудей , но им уже не терпится
            nikot
            nikot
               234 / 1025
            сегодня в 14:46
            Д.Парфенов 15-18г. гл.тренер Тосно,теперь в Урале регулярно ложится под "хозяев"!
            RED_BLOOD
            RED_BLOOD ответил Рожден в СССР
               47 / 1025
            сегодня в 14:42
            победа ожидаема, крепкий середняк не смог противостоять лидерам ЦСКА и Зениту
            этот крепкий середняк только со Спартаком, в остальных матчах днище днищем!
            После матча шмелей с конями, Иванов в 99 раз раскричался что защитники виноваты, и такая фраза у него из года в год вылетает после матча с конями, что наводит на одно— Урал продажная команда, со времён Тарханова!
            Бутсы
            Бутсы ответил Гавроша
               271 / 1025
            сегодня в 14:38
            А чего тут столько свиней?
            И правда, что ты тут делаешь?
            RED_BLOOD
            RED_BLOOD
               47 / 1025
            сегодня в 14:37
            Парфёнов НА ВЫХОД!
            и кто там кричал что Парфёнов, Евсеев годны Спартаку?))))
            просто смех, никчёмные физруки со стилем «Автобус», Кононов на Три головы их выше, просто не срослось у Кононова, по причине моменты в играх были— но игроки не забивали, а в ответ пропускали голешники на контратаках!
            Гавроша
            Гавроша
               44 / 1025
            сегодня в 14:37
            А чего тут столько свиней?
            Брулин
            Брулин
               241 / 1025
            сегодня в 14:33
            Так жаль! Классный и молодой ЦЗ. Здоровья ему.
            EAGinLE
            EAGinLE
               79 / 1025
            сегодня в 14:33
            С победой.
            Wolf77785
            Wolf77785
               58 / 1025
            сегодня в 14:27
            мфсные клоны, даже сейчас умудрились загадить ветку!
            mangoх12
            mangoх12 ответил andrefino13
               27 / 1025
            сегодня в 14:25
            Такие же как и ты, за кого сегодня будешь болеть, за Ростов или против Гончаренко?)))
            В том то и дело что я всегда за ЦСКА, а ты за своего божка картофельного ахаха
            Wolf77785
            Wolf77785 ответил nikoladolgov
               58 / 1025
            сегодня в 14:23
            25 000 болельщиков в Ебурге это поболее чем у Зенита в Питере или у ЦСКА в Москве.
            это поболее, чем у спартака в москве
            Wolf77785
            Wolf77785 ответил LOpp
               58 / 1025
            сегодня в 14:21
            +6 очков от Урала +6 очков от Сочи +6 очков от Оренбурга С - стабильность
            +6 от Ахмата и доги с другими мос.проектами! скоро походу Химки и Торпедо буду вновь вам очки поставлять!
            Михалыч 75
            Михалыч 75
               374 / 1025
            сегодня в 14:21
            о как , теперь Урал встал в очередь к Сочи , Оренбургу и Уфе . Упс , Уфу вычеркиваем , так как она обыграла Зенита
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