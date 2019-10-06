«Зенит» расправился с «Уралом» на выезде

«Зенит» переиграл «Урал» в матче 12-го тура РПЛ.
После этой встречи «Зенит» возглавил таблицу РПЛ (26 очков), а «Урал» занимает девятую строчку (14 очков).
Екатеринбург, стадион «Екатеринбург-Арена»
«Урал» - «Зенит» - 1:3 (0:2)
Голы: Шатов 58 (автогол) - Иванович 3, Оздоев 27, Азмун 63
«Урал»: Баклов, Меркулов, Емельянов (Егорычев 55), Ароян, Поляков, Кулаков, Эль-Кабир (Насыров 89), Августиняк, Бикфалви, Димитров (Ильин 52), Погребняк
Главный тренер: Парфенов Дмитрий.
«Зенит»: Кержаков, Иванович, Маммана (Шатов 14), Осорио, Дуглас Сантос, Жирков (Ерохин 65), Оздоев, Дриусси, Караваев, Азмун (Мак 83), Дзюба
Главный тренер: Семак Сергей.
Судья: Волошин Николай.
В другом матче тура «Крылья Советов» обыграли «Сочи».
Плюс фантомные ощущения. То их команда пятой-шестой была, сразу за лидерами. А теперь двенадцатая. А тянет по прежнему перед лидерами повыёживаться.
Плюс фантомные ощущения. То их команда пятой-шестой была, сразу за лидерами. А теперь двенадцатая. А тянет по прежнему перед лидерами повыёживаться.
После матча шмелей с конями, Иванов в 99 раз раскричался что защитники виноваты, и такая фраза у него из года в год вылетает после матча с конями, что наводит на одно— Урал продажная команда, со времён Тарханова!
После матча шмелей с конями, Иванов в 99 раз раскричался что защитники виноваты, и такая фраза у него из года в год вылетает после матча с конями, что наводит на одно— Урал продажная команда, со времён Тарханова!
и кто там кричал что Парфёнов, Евсеев годны Спартаку?))))
просто смех, никчёмные физруки со стилем «Автобус», Кононов на Три головы их выше, просто не срослось у Кононова, по причине моменты в играх были— но игроки не забивали, а в ответ пропускали голешники на контратаках!
и кто там кричал что Парфёнов, Евсеев годны Спартаку?))))
просто смех, никчёмные физруки со стилем «Автобус», Кононов на Три головы их выше, просто не срослось у Кононова, по причине моменты в играх были— но игроки не забивали, а в ответ пропускали голешники на контратаках!